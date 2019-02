Absuelven a Luis A. Hoyos por intento de saboteo a proceso de paz

El juzgado octavo de ejecución de penas de Bogotá absolvió a Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, exasesor espiritual de la campaña uribista vinculado a la investigación por el caso del hacker Andrés Fernando Sepúlveda y el intento de afectar el proceso de paz con las Farc.



El despacho anunció que no encuentró el suficiente mérito para condenarlo ni suficiente sustento sobre la forma en la que se realizaron las actividades de investigación contra Hoyos y algunas declaraciones no coinciden.

"No sé puede establecer que hubo un acuerdo para cometer los delitos" dijo el juez, quien agregó que "la Fiscalía no logró demostrar que hubo accedo abusivo a un sistema informático" y que las pruebas fueron muy limitadas.



Para el juez, esta no era una investigación en contra de Sepúlveda sino de Hoyos, y el ente acusador mantuvo la atención durante toda la audiencia de juicio oral sobre unos planteamientos que inculpan al hacker pero no necesariamente a Hoyos.

El juez expresó que no se tiene claro que la información haya sido obtenida mediante hackeo y la Fiscalía no verificó si se llegó a los contenidos mediante acciones maliciosas. El ente investigador, dijo el juez, presentó reporte de las cuentas de los usuarios y las descargas de la computadores de Sepúlveda pero no hay un hilo conductor que establezca la actividad maliciosa.



Para el togado, la Fiscalía debió llegar a los documentos en su forma original, para introducir pruebas técnicas, pero en realidad se presentaron varias capturas de pantalla.

La Fiscalía le imputó a Hoyos Aristizábal a mediados de 2015 los delitos de espionaje, concierto para delinquir agravado, acceso abusivo a un sistema informático, uso de software malicioso, violación de datos personales y cohecho.



En diciembre de 2014 cuando aún estaba en curso la investigación en su contra, Hoyos Aristizábal, salió del país y se tuvo noticias de que se encontraba en Estados Unidos.

Hoyos Aristizábal fue director del Sena en el 2012 y posteriormente apoyó la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga en el 2014. Cargo al que renunció por los señalamientos en su contra sobre nexos con el hacker Andrés Fernando Sepúlveda, condenado a 10 años de cárcel.



Según la investigación de la Fiscalía, los hechos ocurrieron entre enero y mayo de 2014 en el marco de la campaña presidencia de Zuluaga, cuyo proceso en la Fiscalía fue cerrado al considerar que no estuvo vinculado a los delitos. En ese momento se buscó obtener información del proceso de paz.



"Luis Alfonso Hoyos se unió a Andrés Fernando Sepúlveda para llevar a cabo pagos contra la seguridad del Estado, la Administración Pública y sistemas informáticos", declaró el juez, antes de emitir el sentido del fallo, a partir de las evidencias presentadas por la Fiscalía.

Así mismo, dijo el juez al mencionar la investigación de la Fiscalía, que según el ente acusador se habría establecido que Hoyos era quién le daba los lineamientos a Sepúlveda para actuar en cuanto a la campaña política y destruir el proceso de paz.



La defensa de Hoyos Aristizábal enfatizó que él no cometió delitos y que las funciones de Sepúlveda Ardila estaban relacionadas con temas de publicidad, "hacer caricatura política y generar tendencias en redes sociales para la campaña de Zuluaga", pero que no se le dieron instrucciones de incurrir en actos delincuenciales.

