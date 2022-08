Ariel Ortega, el abogado que publicó desde su cuenta de Twitter varios mensajes en contra de Matador, Daniel Samper Ospina y María Antonia García de la Torre, fue absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá.



Los trinos fueron compartidos en 2018, y tres años más tarde derivaron en una condena contra Ortega de seis años y cuatro meses al encontrársele responsable de amenazas en contra del caricaturista y los dos periodistas.



Julio César Gonzalez, Matador. Foto: Jaime Moreno. EL TIEMPO

Entre los mensajes que compartió Ortega está el de que "Matador es un canalla, qué falta nos hace Castaño para callarlo”. Esa publicación desencadenó la denuncia en su contra y un pronunciamiento de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip).



La organización enfatizó que las declaraciones del procesado afectaron al gremio periodístico y a la opinión pública. Y cuatro años después, este jueves 25 de agosto cuestionó la absolución de Ortega.



"Esta decisión no evalúa el impacto de mensajes violentos en línea contra la prensa porque desconoce las dinámicas propias de las interacciones en internet" son algunas de las palabras que hacen parte del comunicado.



A su paso, advirtió que al no sancionar a una persona que publica mensajes en redes sociales contra periodistas se abre la puerta para que lo hagan otros usuarios.



El proceso jurídico contra Ortega

Una vez Ariel Ortega fue denunciado por el delito de amenaza, una fiscal delegada para los Derechos Humanos determinó, luego de sus investigaciones, que entre 2017 y 2018 el procesado envió mensajes intimidatorios por medio de Twitter en contra de las víctimas.

Ariel Ortega, el hombre que amenazó a 'Matador', fue capturado en Cali Ariel Ortega, el hombre que amenazó a 'Matador', fue capturado en Cali Ariel Ortega Martínez fue absuelto por amenaza en segunda instancia. Foto: Archivo particular

Tras evaluar las evidencias alrededor del caso, el Juzgado 19 Penal del Circuito de Bogotá encontró que sí hubo amenazas contra Matador, Daniel Samper Ospina y María Antonia García, y por eso condenó al abogado a seis años y cuatro meses de cárcel. Asimismo, el despacho determinó que Ortega tenía que pagar una multa de 29,77 salarios mínimos mensuales para la época.



La decisión fue apelada y en segunda instancia el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al procesado al encontrar que si bien el abogado fue el autor de los trinos, lo que tenía que medirse era el alcance que podían tener las amenazas.



"Al respecto debe decirse que desear que aún viviera el temido jefe de un grupo criminal desmovilizado, para que hiciera las veces de justiciero según el parecer malsano y no vinculante de quien así piensa, tiene tanta vocación de realización tangible en sentido naturalístico como desear que al destinatario de tales aspiraciones lo alcance un rayo o le sobrevenga un maleficio", sentenció el tribunal en su fallo de 46 páginas.



Además, la Sala Penal, con ponencia del magistrado Jorge Enrique Vallejo, evaluó si en realidad esos mensajes eran una amenaza, a lo que se "responde negativamente porque en ellos su autor destila odio y beligerancia, pero no se apersona de la advertencia sobre la producción factible de un daño que esté en sus manos provocar, tanto así que su estilo es condicionado y pueril".



