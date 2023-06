El 42 por ciento de los y las colombianas considera que el aborto debe dejar de ser un delito y que se debe prestar como cualquier otro servicio de salud. Así lo revela la Encuesta Polimétrica 2023 de Cifras y Conceptos, realizada en alianza con la Mesa por la Vida y la Seguridad de las Mujeres, que será socializada hoy.



Ese porcentaje es dos puntos mayor con respecto a la última encuesta realizada por Cifras y Conceptos, que es de abril de 2021. El 19 por ciento dijo que no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 39 por ciento restante dijo que está totalmente en contra de que la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) deje de ser delito.

Protesta a favor de la despenalización del aborto en frente del Palacio de Justicia Foto: Mauricio Moreno -EL TIEMPO

En el intermedio de ambas encuestas hubo un cambio significativo pues si bien el aborto en Colombia es legal desde 2006 en tres causales (riesgo para la salud del feto, de la mujer y violación o incesto), en febrero de 2022 la Corte Constitucional dictó un nuevo fallo y despenalizó el aborto hasta la semana 24 de gestación, sin causal alguna.



La diferencia es que, aunque las tres casuales son un derecho fundamental, según dos tutelas recientes de la Corte Constitucional, de la sentencia de 2022 no se puede concluir que la despenalización hasta la semana 24 también lo sea. Aunque ya se presentaron recursos para anular esas decisiones que no son de la Sala Plena, la encuesta también arroja luces sobre ese tema.



Y es que 48 por ciento de los encuestados cree que el aborto es un derecho, mientras que 19 no tienen una posición y el 33 por ciento está en desacuerdo. A esto se suma que el 49 por ciento considera que el Estado es el que debe garantizar el acceso a la IVE, mientras que el 18 por ciento no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 33 no apoya esta postura.

Los detalles de los encuestados

Uno de los datos más relevantes de esta medición, tras dos años de la anterior, es que el 91 por ciento dijo que está completamente en desacuerdo de que la maternidad sea forzada FACEBOOK

La medición se realizó con 1.729 encuestas distribuidas en hogares de 12 ciudades de la de la costa Atlántica, Antioquia, el Eje Cafetero, Bogotá y el Centro y suroccidente del país, entre el 3 y 15 de junio pasados. De las personas encuestadas, el 54 por ciento eran mujeres y el 46 por ciento, hombres. El 23 por ciento estaban entre los 56 y los 66 años; el 19 por ciento, entre los 46 a 55 años; y el 15, entre los 36 a 45 años, por solo mencionar algunos rangos de edad.



De las personas encuestadas solo el 8 por ciento tenían estudios de posgrado, el 16 por ciento universitarios, el 21 por ciento estudios técnicos y el 33 por ciento con secundaria, entre otros datos relevantes como que la mayoría los encuestados se considera con una posición ideológica de centro.



La encuesta, además, revela que el 41 por ciento no apoya que el aborto sea legal en cualquier circunstancia, frente a un 37 por ciento que sí lo cree y un 22 por ciento de indecisos. A pesar de ello, en un 67 por ciento, los y las encuestadas creen que la IVE es una decisión libre de la mujer. De hecho, uno de los datos más relevantes de esta medición, tras dos años de la anterior, es que el 91 por ciento dijo que está completamente en desacuerdo de que la maternidad sea forzada.

Ana Cristina González, una de las pioneras de Causa Justa. Foto: Alejandra Quintero para Trineo Comunicaciones

Además, el 84 por ciento contestó que está totalmente de acuerdo que la maternidad debe ser elegida y un 92 por ciento aseguró apoya por completo el hecho que se respeten las decisiones que las mujeres tomen sobre su reproducción.



En una pregunta específica sobre la elección de los métodos de anticoncepción, el 82 por ciento consideró que esa es una decisión que les corresponde solo a las mujeres. La encuesta, igualmente, indagó sobre si la pareja, la familia, la Iglesia o el Estado deberían influir en situaciones concretas de las personas.



El 82 por ciento dijo que nadie debe influir sobre la escogencia de la pareja y el 72 por ciento indicó que tampoco debe haber influencia externa frente a la decisión de seguir o no con un embarazo. Apenas un 8 por ciento consideró que la familia sí tendría que influir en esa decisión.

El acceso a la información

Laura Castro González, coordinadora de La Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres. Foto: Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres

Se identifica que cada vez más las EPS y las IPS están adecuando sus rutas para la prestación de servicios de IVE, pero también que cada vez los casos que atiende La Mesa son cubiertos FACEBOOK

Laura Castro, coordinadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, aseguró que como una de las principales barreras de acceso para la IVE son los problemas y las fallas en materia de información, se indagó sobre ello a los colombianos y se encontró que el 46 por ciento dijo que sí tuvo esa documentación. De estas personas, la mayoría accedió por medios de comunicación o internet (37 por ciento) seguido de los centros de salud (33 por ciento).



“Esta cifra de los servicios de salud es muy importante porque se corresponde con los hallazgos del informe que realizó la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres y la Fundación Oriéntame durante el primer año de la sentencia (de la despenalización hasta la semana 24) donde se identifica que cada vez más las EPS y las IPS están adecuando sus rutas para la prestación de servicios de IVE, pero también que cada vez los casos que atiende La Mesa son cubiertos por sus aseguradoras en un 46 por ciento de los casos”, dijo Castro.



De estas personas, además, el 52 por ciento afirmó haber recibido información sobre la IVE como un derecho y un 29 por ciento dijo que obtuvo datos sobre el aborto como un procedimiento seguro, mientras que el 22 por ciento dijo que recibió información del aborto como un crimen y el 16 por ciento como un pecado.



La encuesta también preguntó a los colombianos sobre en qué momento las mujeres que deciden abortar, lo hacen efectivamente.



El 89 por ciento respondió que lo hacen las primeras semanas, el 27 por ciento que lo harían de manera forzada, el 35 por ciento que buscan hacerlo sin importar el momento del embarazo, el 12 por ciento que lo hacen sin razón en particular y el 7 por ciento que lo harían después de la semana 24 de gestación.

