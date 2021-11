Aborto: las situaciones que enfrentan las menores de edad judicializadas

En las próximas semanas, la Corte Constitucional podría marcar un hito en materia derechos de las mujeres, con una decisión frente a dos demandas en estudio, que piden despenalizar el aborto en Colombia.



Ambas ponencias, una del magistrado Alberto Rojas Ríos y la otra de Antonio José Lizarazo, plantean, con múltiples argumentos, que el aborto debe dejar de ser un delito en Colombia.

Pero mientras eso sucede, la situación sigue siendo que las mujeres que abortan y las personas que realizan el procedimiento se exponen a penas de más de 4 años de cárcel si están por fuera de las tres causales que, desde 2006, permiten la interrupción voluntaria del embarazo (IVE): riesgo para la salud física o mental de la madre, violación o malformación del feto incompatible con la vida.



Un informe realizado por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres indica que, en promedio, 400 personas son procesadas cada año por este delito, y hasta 2019, 346 personas habían sido condenadas por ello.



Además, señala que las menores de edad son las más perseguidas y sancionadas pues el 12,5 por ciento de los casos judicializados involucraron a menores entre los 14 y los 17 años, y en total, el 24 por ciento de las condenas son de menores.



Una de las demandas que pide despenalizar el aborto fue presentada por Causa Justa. Foto: Vanexa Romero. EL TIEMPO

EL TIEMPO conoció ocho expedientes por aborto en los que fueron sancionadas en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes ocho menores de edad entre los 15 y los 17 años.



En ninguno de estos casos, que datan entre 2013 y 2020, las autoridades hicieron una indagación profunda sobre si las menores estaban o no incursas en alguna de las causales, en varios, además, se estigmatizó a las adolescentes.



Uno de estos expedientes ocurrió en enero de 2020 en un municipio de Santander, en el que una adolescente 15 años, que cursaba décimo de secundaria, fue encontrada sangrando y con un recién nacido en el baño de su casa.



La Policía de Infancia y Adolescencia la llevó a un hospital y llamaron a la policía judicial, la adolescente indicó que consumió una pastilla abortiva, el recién nacido, que tenía casi 7 meses de gestación, falleció, y ella fue imputada por aborto, cargo que aceptó.



En el proceso, ni el fiscal, ni el defensor, ni el juez revisaron a profundidad si su caso estaba en las causales y usaron un lenguaje que la estigmatizó por la decisión que tomó.



Por ejemplo, el fiscal del caso dijo que le exaltaba que una hija “de un matrimonio católico” hubiera tomado esa decisión y que se trataba de una joven con “poco entrenamiento y asertividad” en la toma de decisiones sobre su vida.

En el mismo sentido, el juez dijo que una adolescente de tan corta edad con esas “experiencias sexuales” lleva a creer que sus padres “cedieron” a la situación por “rabietas, llantos, insultos y ataques”, luego dijo que ese era el primer paso para que los hijos se transformaran en “tiranos”. También exhortó a sus padres a estar muy atentos con la “socialización callejera” de la menor.



El togado, aunque citó la sentencia de la Corte Constitucional que estableció las tres causales, dio por hecho que como la adolescente aceptó cargos, no estaba incursa en ellas, y la sancionó con amonestación y libertad asistida (vigilada) por un año.



Otro de los casos es de una joven de 17 años que en 2016 fue denunciada por los médicos que la atendieron en una clínica de Norte de Santander al llegar con un aborto incompleto. La menor mencionó que tuvo un retraso y que estaba muy asustada, que sintió “que se le venía el mundo encima” y que en su casa la situación era muy precaria.



En la audiencia de imputación decidió allanarse a los cargos, en la verificación y aprobación del allanamiento a cargos el juez dio por hecho que no se encontraba en las causales y que, por el contrario, su allanamiento podía leerse como que ella actuó sabiendo que no lo estaba, pese a que en su relato parecía existir una afectación a su salud mental con el embarazo.

Como sanción, el juez le impuso una amonestación con la obligación de asistir a un curso de derechos humanos y convivencia ciudadana.



En otro caso, ocurrido en marzo de 2016 en el mismo departamento, una joven de 15 años llegó a un hospital por presentar un aborto incompleto, en la audiencia de imputación se allanó a los cargos y en la verificación y aprobación del allanamiento a cargos el juez dio por hecho que no estaba en las causales por su allanamiento a cargos y le impuso una amonestación, con el compromiso de realizar un curso sobre derechos humanos, especialmente sobre educación sexual.



También en Norte de Santander, en 2016, una joven de 17 años fue denunciada por la enfermera de una clínica a la que llegó con un aborto incompleto por haber ingerido un medicamento.



En la audiencia, la menor se allanó los cargos y en la aprobación del allanamiento a cargos, el juez consideró que no estaba dentro de las causales sino que teniendo en cuenta solo su aceptación de cargos, dijo que la menor tenía consciencia de que no lo estaba.



Otro caso fue en 2013, en ese mismo departamento, en donde una adolescente de 17 años fue denunciada por el personal médico que la atendió al llegar con síntomas de un aborto incompleto.

Países como argentina ya despenalizaron el aborto. Foto: Juan Ignacio Roncoroni. EFE

Al ser indagada por los policías en el servicio médico, ella dijo que ingirió un medicamento, en la audiencia de imputación de cargos, se allanó, el juez ni siquiera mencionó la sentencia de la Corte sobre las causales ni evaluó si las cumplía. La sancionó con amonestación y con la obligación de asistir a un curso de derechos humanos y convivencia ciudadana.



Situaciones como estas se han puesto sobre la mesa en el debate sobre la despenalización del aborto en el país, que aunque ha recibido apoyo de varios sectores, también tiene una ola de críticos que se oponen a la IVE.



Fuera de esa discusión, los casos de estas menores dejan ver fallas en el proceso de judicialización.

¿La norma es suficiente?

La sentencia C-355 de 2006 de la Corte Constitucional estableció los parámetros para que las mujeres y niñas accedan a un aborto legal, pero de acuerdo con expertas, esto no siempre se tiene en cuenta a la hora de judicializarlas por abortar.



Frente a este tipo de casos, Cristina Rosero, asesora legal del Centro de Derechos Reproductivos para América Latina y el Caribe, comentó que muchas veces hay interpretaciones restrictivas de las causales que no tienen en cuenta los desarrollos jurisprudenciales sobre esta materia.



Además, dijo que las denuncias contra las menores de edad, en especial en los hospitales, se toman cuando están en un momento de vulnerabilidad. “Están teniendo un aborto incompleto con consecuencias para su salud y acuden buscando ayuda de servicios médicos y les llaman a la Policía, se encuentran con un señalamiento por parte de quienes deben atenderles. No se preocupan por su salud. No es proporcional o adecuado que entren a indagar el testimonio de la persona en esos momentos”, comentó.



Así mismo, afirmó que, en términos generales, la criminalización del aborto afecta especialmente a grupos sociales vulnerables, incluidas las menores de edad. “No solamente son un sector más afectado por el número de denuncias sino con más sanciones.

El sistema penal está siendo más efectivo para perseguir algunos sectores poblacionales que probablemente sufrieron violencia, son sectores con mayor dificultad para acceder a información, conocer sus derechos y poder determinar si se encuentran en las causales, muy seguramente también pudieron enfrentar mayores barreras para solicitar una interrupción del embarazo”, comentó.



Por último, mencionó que información de la Fiscalía menciona que cerca del 30 por ciento de las mujeres indiciadas por aborto estaban vinculadas a otras investigaciones como víctimas de algún delito, en especial, el 42 por ciento de estas mujeres presentó un historial de victimización previa por violencia intrafamiliar, lesiones personales y delitos sexuales.

“Esto quiere decir que aunque fueron identificadas como víctimas de violencia, no se realizaron una serie de mecanismos de protección necesarios pero luego sí fueron perseguidas por la misma justicia por haber intentado interrumpir sus embarazos”, concluyó.



