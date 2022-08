En Bogotá, más de 70 líderes feministas de la región discutieron estrategias frente al avance para el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE).



(Lea también: Corte inadmite nueva demanda de abogada que busca prohibir el aborto).



No en todos los países la situación es igual, explican expertas: en Colombia, se permite hasta la semana 24 de gestación por un fallo de la Corte Constitucional; en Argentina, una ley en 2020 le abrió las puertas al aborto; pero en países como República Dominicana sigue completamente prohibido.

‘No vemos un riesgo en las solicitudes de nulidad del fallo’, dicen desde Colombia

Facebook Twitter Linkedin

Ana Cristina González Vélez, Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres Foto: Alexa Rochi

Ana Cristina González Vélez es médica, doctora en Bioética y cofundadora de la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres, que trabaja en Colombia, en donde el 21 de febrero pasado la Corte Constitucional amplió hasta las 24 semanas de gestación el aborto sin restricciones.



(Más del tema: El 63 % de creyentes apoya el aborto en situaciones específicas).



En febrero tuvimos la histórica ampliación del aborto, pero ahora, por demandas, se estudia la nulidad de ese fallo, ¿qué creen que pueda pasar?

​

Una de las cosas que motivó el encuentro que tuvimos en Bogotá es el fallo histórico, ese fallo nos puso a la vanguardia como país, y ahora hemos estudiado las demandas de nulidad y no encontramos que haya argumentos jurídicos contra la decisión, algunos son aspectos sustantivos del análisis de la Corte, otros hablan de que el conjuez (que desempató la votación en la Corte) en realidad no estaba a favor de la despenalización, pero hicimos revisión del escrito del conjuez y de manera reiterada él la apoya. Nosotras no vemos un riesgo en las solicitudes de nulidad.



¿Cómo están enfocando el trabajo después del fallo?

​

Trabajamos con confianza por la implementación de la sentencia y buscamos avanzar con el nuevo gobierno en una política pública de métodos anticonceptivos, Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y prevención. Las mujeres están buscando los servicios con más confianza, la mayoría tratan de interrumpir sus embarazos de forma temprana; por ejemplo, las mujeres que han acudido a la organización Oriéntame, el 92 por ciento busca la IVE debajo de la semana 12. Pero las barreras para el acceso no desaparecen de la noche a la mañana.

Las mujeres están buscando los servicios con más confianza, la mayoría tratan de interrumpir sus embarazos de forma temprana: Ana Cristina González FACEBOOK

TWITTER

(Le sugerimos leer: Aborto: Gobierno pide anular el fallo que lo despenalizó hasta la semana 24).



¿Hay algún riesgo de que pase lo mismo que en Estados Unidos, donde se revocó el fallo que permitía el aborto?

​

Lo que pasó en Estados Unidos es triste y tiene consecuencias negativas para las mujeres más vulnerables; no tengo duda de que los antiderechos van a usar eso que pasó para intentar darles un puntapié a las realidades en la región, somos conscientes de ese riesgo y por eso no abandonamos la lucha para fortalecer la jurisprudencia.



Sin embargo, tenemos confianza en la sentencia de Colombia porque está anclada a la Constitución; para tumbarla habría que modificar la Constitución; así que más bien pensamos que de cara a lo que está pasando, esta es una oportunidad para que el norte mire al sur en estos temas.



¿Qué esperan del nuevo gobierno en la implementación de la sentencia de la Corte?

​

En campaña, Petro asistió al debate feminista y le preguntamos de frente qué haría, a Francia Márquez también, y ambos expresaron el compromiso de cumplir la sentencia y de avanzar en una política; esa sería una respuesta que esperaríamos desde el Gobierno. Incluso, en el Congreso estamos viendo por primera vez la posibilidad de un debate serio, aclarando que no necesitamos una ley política, necesitamos una política integral y eso podría ser vía sanitaria.



(Puede leer: La restricción del aborto en Estados Unidos aumentará la mortalidad: OMS).



¿Tras el fallo sí han visto cambios reales en el acceso a la IVE?

​

El fallo tuvo de manera inmediata un efecto simbólico y uno material. En lo simbólico, por primera vez a las mujeres se les reconoce su libertad de consciencia, que es un elemento esencial para la ciudadanía plena; y decir que hasta la semana 24 nadie te puede perseguir tiene un efecto material en términos de salud, dignidad y vida.



Evidentemente, las barreras persisten pero de eso se trata también la transformación social que tiene que acompañar las decisiones legales.



(Le recomendamos: Siento el fallo como una reparación: mujer que tuvo barrera para abortar).

‘Implementarlo requiere voluntad política y control’, la experiencia argentina

Facebook Twitter Linkedin

Silvina Ramos, Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina (Redaas). Foto: Alexa Rochi

Silvina Ramos es socióloga y fundadora de la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina (Redaas), así como integrante del equipo técnico que redactó la ley de despenalización que aprobó el Congreso argentino en 2020.



En Argentina lograron que el aborto sea reconocido por una ley, ¿cree que esto genera más seguridad jurídica en cuanto a la garantía de ese derecho?

​

Eso está por verse, el fenómeno es muy reciente. Podría decir que cada país y movimiento generan las mejores oportunidades que considera para avanzar en el reconocimiento del derecho, tenemos que observar si un modo u otro nos da más seguridad, pero podría adelantar que toda política de aborto, sea que provenga de reforma, Congreso o justicia, siempre está sometida a amenazas; la política de acceso al aborto es compleja y en los cambios de gestión de gobierno también la pueden amenazar al debilitar la política pública de acceso al aborto, por eso es importante tener estrategias para sostener y fortalecer la política.



¿Qué cambios se han hecho al sistema de salud en este tiempo?



Lo que observamos en el primer año y medio de implementación de la ley es que la situación ha ido mejorando, quizá no en el ritmo que queremos, pero sí mejoró; por ejemplo, hay más sitios con servicio de aborto, al inicio de la ley había 800 y ahora son unos 1.500; también incorporamos una política de distribución sistemática de misoprostol para la provisión de abortos, y tenemos buenas iniciativas para contrarrestar el abuso de la objeción de parte de los médicos.

El cambio legal es un punto de inflexión, pero luego hay que hacer efectivo el derecho en la vida cotidiana, es un proceso complejo, se necesitan recursos, voluntad política y control: Silvina Ramos FACEBOOK

TWITTER

Es decir, ¿los avances son incrementales?

​

Argentina muestra un avance sostenido y muestra que es importante tener un monitoreo permanente y sistemático. El cambio legal es un punto de inflexión, pero tras esto hay que hacer efectivo el derecho en la vida cotidiana, eso es un proceso complejo, se necesitan recursos, voluntad política y control.



(Le recomendamos leer: Aborto: tras 100 días del fallo que amplió despenalización, siguen barreras).



¿Tras la expedición de la ley siguen habiendo barreras para acceder a un aborto?

​

Hay viejas barreras como las condiciones estructurales de vida en país desigual, patrones de discriminación, entre otros, porque cuando uno legaliza el aborto no se eliminan esas desigualdades y, por ejemplo, quienes viven en localidades alejadas de centros urbanos y las adolescentes tienen más dificultades para acceder; también está el uso abusivo de la objeción de consciencia institucional pese a que está prohibida.



Uno de los argumentos que muchas veces usan quienes se oponen al aborto es que regularlo hará que se aumenten, ¿cómo ha sido la experiencia de Argentina durante estos meses?



Ese argumento tiene como base el pensamiento de que las mujeres livianamente abortamos porque se nos ocurre, es un argumento falaz y que no reconoce la dignidad, conciencia y compromiso de vida de las mujeres con nosotras mismas.



Más allá de eso, podemos decir que no hay un crecimiento exponencial acá, pero hay que tener en cuenta que cuando se legaliza se pueden medir y registrar las cosas y al pasar de algo que no se registraba a medirlo aumenta el registro, pero eso no significa que aumente la práctica. Y en cuanto a la experiencia de Latinoamérica en su conjunto, hay un primer aumento por el fenómeno del registro y luego se estabiliza, pero, por ejemplo, no ha habido un aumento en México, que lo mide sistemáticamente.

‘Hay un cambio social, pero el Congreso no modifica la ley’, las restricciones en República Dominicana

Facebook Twitter Linkedin

Sergia Galván, Coalición por la Vida y Derechos de las Mujeres, República Dominicana Foto: Alexa Rochi

Sergia Galván es educadora, representante de la Coalición por la Vida y Derechos de las Mujeres, y feminista que lleva cuatro décadas abogando por el derecho al aborto en República Dominicana, país donde la práctica está penalizada en cualquier circunstancia.



¿Cuál es la situación en República Dominicana, donde hay una prohibición total del aborto?

​

Tenemos 138 años de penalización absoluta, no hay eximentes en el Código Penal que data de 1884. República Dominicana es altamente conservador, con mucha influencia de las iglesias y mediado por un concordato con el Vaticano que data del tiempo de la dictadura que le da poder a la Iglesia católica para interferir en diferentes ámbitos de la vida nacional, especialmente en la educación.



¿Cómo ha sido, entonces, la lucha legal por el aborto?



Llevamos 20 años en la lucha para que en una revisión del Código Penal se incluyan tres causales que permitan el aborto: cuando haya peligro a la vida de la mujer, por violación y por malformación incompatible con la vida.



En estos años el Código Penal ha sido revisado por el Congreso cuatro veces, en tres de esas reafirmando la prohibición absoluta; y la única vez que aprobaron las causales, la Iglesia interpuso un recurso de inconstitucionalidad y devolvieron la ley antes de su entrada en vigencia.



(Más notas: Pioneras de Causa Justa, entre las 100 personas más influyentes del mundo).



¿En lo público cómo ha sido la movilización?



De manera progresiva nuestro movimiento ha ido incorporando sectores diversos de campesinas, trabajadoras, jóvenes, personas LGBTI, y de manera permanente estamos haciendo movilizaciones. Una de las más significativas fue un campamento de 73 días frente a la casa de gobierno abogando por las tres causales, contamos con un apoyo impresionante.



Ha ido también creciendo la despenalización social del aborto y pasamos de tener un 10 por ciento de la población a favor de las causales a un 80 por ciento en 2018, ha habido un cambio social; sin embargo, no logramos que el Congreso, altamente conservador, cambie la ley. Pese a ello, el movimiento de las tres causales crece, estamos permanentemente movilizadas.

Ha ido creciendo la despenalización social del aborto, sin embargo, no logramos que el Congreso, altamente conservador, cambie la ley: Sergia Galván FACEBOOK

TWITTER

¿Cuál es la afectación a las mujeres que no pueden acceder a un aborto en este país?



Tenemos casos graves, como el llamado caso Esperancita, en 2012, que es una adolescente con leucemia que fue ingresada grave y necesitaba tratamiento, pero la Iglesia se instaló en el hospital y lo impidió y dijeron que no le iban a poner el tratamiento hasta que el feto madurara para la vida extrauterina; en ese proceso, esa niña murió.



Este es un ejemplo de cómo la penalización absoluta está afectando a las mujeres; aquí el 13 por ciento de la mortalidad materna es a causa de abortos inseguros, somos uno de los cuatro países de Latinoamérica con mayor mortalidad materna; sumado a que el 12 por ciento de las niñas están en matrimonio infantil.



(Le invitamos a leer: Fallo contra El Salvador sienta precedente en la región en casos de aborto).



¿Han llevado esta lucha por el aborto a instancias internacionales?

​

A la CIDH llevamos el caso puntual de Esperancita, pero también hemos hecho la denuncia en organismos de derechos humanos como la Cedaw, que ha dicho que las tres causales son el piso mínimo; también hemos denunciado en Amnistía Internacional que esta situación viola principios constitucionales de igualdad, libertad de consciencia y prohibición de tortura.



De otro lado, en los tribunales nacionales hay un caso porque en el campamento que tuvimos nos enviaron comida envenenada y dos terminamos en hospital.

MARÍA ISABEL ORTIZ FONNEGRA

Redacción Justicia

En Twitter: @MIOF_

justicia@eltiempo.com

Lea otras notas de Justicia:

-Las paupérrimas cifras de reparación de víctimas con bienes de exparamilitares

-Los mercados entregados en pandemia a políticos que enredan al alcalde de Soacha

-Patrulleros señalan al coronel Núñez como el asesino de tres jóvenes en Sucre