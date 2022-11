El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) dio a conocer hacia el mediodía de este viernes que inició labores de investigación porque un abogado norteamericano entró a un pabellón de alta seguridad de la cárcel La Picota con documentos falsos.



El hecho se presentó el pasado 16 de noviembre, y momentos después de que los funcionarios del Inpec cayeron en cuenta de que los documentos eran falsos, iniciaron una indagación que fue compartida a las autoridades competentes.



Los datos del abogado, así como el nombre de la persona recluida en la cárcel que lo recibió, no han sido revelados porque el proceso está en investigación y se maneja bajo reserva, sin embargo, no es la única irregularidad dentro del centro penitenciario.



La dirección de la cárcel informó que tras una inspección efectuada en la mañana de este viernes al pabellón de Alta Seguridad, los dragoneantes encontraron varias caletas con elementos prohibidos que son analizados.



Este no es el único escándalo que ha sido informado por las autoridades. En los últimos días, la dirección del Inpec autorizó el traslado a otras cárceles de 54 personas que estaban recluidas en La Picota debido a los malos comportamientos que tuvieron.



En el caso del abogado que entró con documentos falsos, la persona a la que le suplantaron la identidad está adelantando las respectivas actuaciones para denunciarlo por el delito de falsedad de documento.



