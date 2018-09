Abogado Lombana dice que Armando Benedetti pagó por chuzarlo

La red de ‘chuzadas’ ilegales desmantelada en Nariño y el Valle habría intentado interceptar ilegalmente al fiscal general, Néstor Humberto Martínez Neira, a personas de su familia y al abogado Jaime Lombana.

La investigación adelantada por un fiscal especializado en Bogotá cuenta con la declaración de uno de los capturados en el operativo. Se trata del coronel (r) Jorge Humberto Salinas, exgerente de JHS Consultores, una de las empresas allanadas por los investigadores. La declaración fue revelada por la W radio y confirmada por el mismo Lombana.



El abogado sostuvo que fue llamado por las autoridades para darle a conocer esa información en la que hay datos de seguimientos a su hijo menor de edad. Quien habría ordenado, según el abogado, esas actividades ilegales habría sido el senador Armando Benedetti.



“Me llamaron a verificar un álbum de fotografías en donde había información sobre los seguimientos a mi hijo”, indicó Lombana en declaraciones a la emisora.

Y añadió: “Que Benedetti se meta conmigo pero no con mi hijo”.



Según la declaración del coronel Salinas, revelada por la W, uno de sus socios, identificado como Juan Carlos Madero y quien no ha sido capturado, "decía que se reunía con Benedetti o Barbas, como lo llamaba". Y agregó "(...) Del trabajo para Benedetti recibí un pago de cuatro millones de pesos, se le trabajó y se le entregaron resultados, y fueron tan buenos que llegó hasta el punto que el señor pidió realizar un tracking (una ruta) de ubicación de unas fechas en o particular, extracción de unos mensajes de Whatsapp e información del teléfono del señor Fiscal General de la Nación (...) ahí fue cuando paramos y no quisimos continuar".



Sobre los seguimientos al abogado Lombana aseguró: "Este caso fue manejando por Madero, siempre me manifestaba que Benedetti quedó satisfecho con la información que se le pasaba"



El senador, en declaraciones a la W, negó esos señalamientos y dijo que se trata de una supuesta persecución de la Fiscalía.



"Nunca se me ha pasado por la cabeza interceptar al Fiscal General. Nunca a conocí a ninguno de los mencionados en esa investigación", dijo el senador.



El testigo, el coronel Salinas, es uno de los capturados por la investigación que también enreda al general Humberto Guatibonza. Según dijo, una persona identificada como Juan Carlos Madero era la encargada de conseguir clientes para la red de 'chuzadas' entre ellos el senador Beneddeti y el empresario Víctor Maldonado.



Noticia en desarrollo.....



