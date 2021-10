El reconocido abogado Fernando Amaya, ad portas de ir a la cárcel

El abogado Fernando Amaya, de 66 años, pasó de ser uno de los más reconocidos juristas del país a enfrentar una condena de hasta 9 años de prisión.



Nicolás González, quien representa a Amaya, le dijo a EL TIEMPO que en la mañana de hoy (martes) se desarrollará la audiencia preparatoria a juicio. Señaló que espera que se de respuesta por parte de la Fiscalía a su solicitud de principio de oportunidad.



(Lo invitamos a leer: Cayó 'El Loco', 'narco puro' que vivía en medio de lujos y excentricidades)

El abogado González confirmó a este diario que la Fiscalía General le imputó a Amaya el delito de tráfico y porte de armas por un hecho registrado el 16 de mayo de 2019.



Ese día Amaya, quien vive en un predio al norte de Bogotá, le disparó a un hombre que había roto un vidrio, al parecer, para ingresar a su casa y perpetrar un robo.



"Fernando, al notar la presencia del intruso, procedió a buscar un arma, y en un acto de legitima defensa de su vida y la de su familia le propinó un disparo, que de acuerdo con los médicos que lo atendieron le causó una herida leve", señaló González.



Lo que originó el proceso contra el abogado Amaya es que el arma que utilizó figura a nombre del padre del jurista, quien falleció hace varios años.



(Por contexto, le sugerimos leer: City Tv en vivo: ¿Justicia por mano propia o defensa personal?)



"Es un revolver viejo que figura a nombre de su padre fallecido y que hoy lo tiene ad portas de perder su libertad", señaló el abogado González, por lo que espera que la Fiscalía atienda su solicitud de principio de oportunidad y que tenga en cuenta las circunstancias en que se registraron los hechos ya que "Fernando Amaya no presenta un peligro para la sociedad", puntualizó.

'Yo cogí el revolver que estaba guardado en el closet y cuando me lo encontré dispare'

Facebook Twitter Linkedin

Fachada de la casa del abogado de Fernando Amaya. Foto: Grupo Focus Comunicaciones

"Tuve que defenderme, estaba ya oscureciendo, escuché un fuerte golpe en la cocina, el hombre había roto un vidrio para meterse a la casa, yo cogí el revolver que estaba guardado en el closet y cuando me lo encontré dispare causándole una leve herida, no tenia de otra, si no lo hubiera hecho no estaría acá contando esta historia", relató Amaya.



El abogado Nicolás González señaló a EL TIEMPO que el agresor registra seis entradas al sistema penal por hurto y en el 2017 había sido condenado - pagando unos pocos meses de prisión - por un acuerdo en el que se le concedió la libertad.



En 2018 tuvo otra anotación por hurto y en 2019 se registró la situación en casa del jurista.



(Podría ser de su interés leer: ¿Qué pasó con el hombre que se enfrentó a fleteros y mató a uno?



Para la defensa es contradictorio que Fernando Amaya, quien no tiene antecedentes, este al filo de ir a la cárcel.

Otras noticias de la sección Justicia

-



-



En Twitter: @JusticiaET