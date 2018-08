‘Álvaro Uribe no manipuló testigos’: abogado Cadena

Durante casi tres horas, el abogado Diego Javier Cadena Ramírez dio explicaciones en la Fiscalía sobre supuestas presiones a testigos para que terminaran favoreciendo al expresidente Álvaro Uribe Vélez y su hermano Santiago.

“Se ha obrado dentro del marco legal. Álvaro Uribe Vélez no manipuló testigos”, sostuvo Cadena Ramírez a su ingreso al búnker de la Fiscalía, donde este jueves estaba citado a diligencia de interrogatorio.



El abogado aparece en la investigación que adelanta la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez y el senador Álvaro Prada por supuestamente confabularse “para intentar manipular testigos y desviar la acción de la justicia”.



El abogado, según la investigación, visitó en la cárcel al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve –hijo de Óscar Monsalve, quien administró la finca Guacharacas, que perteneció a la familia Uribe– para pedirle una presunta retractación. Luego Cadena se reunió para hablar del tema con la esposa del exparamilitar en un local del centro de Bogotá.



En su declaración en la Fiscalía, el abogado señaló que no es cierto que él buscara al exparamilitar.

“El señor Monsalve fue la persona que nos mandó a buscar, yo me entrevisté con él, me dijo a 30 centímetros de distancia en un tono muy bajo, estoy muy arrepentido, me quiero retractar, quiero pedirle perdón al presidente Uribe y su familia y luego cambió la versión”, dijo el abogado Cadena Ramírez.



Durante la diligencia, la Fiscalía le preguntó también sobre un contacto que habría tenido en la cárcel con la capturada exfiscal Hilda Janeth Niño Farfán para que se comprometiera a declarar en el juicio de Santiago Uribe que altos funcionarios de la Fiscalía se confabularon para acusarlo. A cambio de la declaración, Niño Farfán sería trasladada del Buen Pastor a la Escuela de Caballería. La exfuncionaria efectivamente fue movida a una unidad militar.



“Yo no tuve nada que ver con ese traslado de la exfiscal”, aseguró Cadena Ramírez en la Fiscalía.



Como parte de la investigación se escuchará también a la exfiscal Niño Farfán, presa por un caso de corrupción, y luego la Fiscalía determinará si hay evidencias para una imputación de cargos por fraude procesal y soborno.

La situación del senador Uribe

El expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez está citado a indagatoria el próximo 3 de septiembre ante la Corte Suprema de Justicia para que dé explicaciones sobre el caso. Al día siguiente fue citado el senador Álvaro Parada, otro de los mencionados en la investigación de la Corte por los delitos de fraude procesal y soborno.



Uribe Vélez, recusó a los magistrados del caso argumentando que había evidencias de que piezas procesales del proceso fueron filtradas antes de que él pudiera ejercer su derecho a la defensa.



JUSTICIA