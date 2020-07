'No podemos permitir que el delito quede impune': abogado de Viviana

Después de 30 años, Viviana Vargas Vives, hija del fallecido senador liberal Jaime Vargas Suárez, reveló en sus redes sociales que fue abusada sexualmente en Barranquilla, por un hombre cercano a su familia, cuando ella tenía 6 años.

(En contexto: Alcalde de Usaquén revela nombre del presunto violador de su hermana)



Horas más tarde, su hermano, Jaime Vargas Vives, actual alcalde local de Usaquén, en Bogotá, denunció la identidad del presunto violador: se trataría de Roberto Márquez, un prestante socio del Country Club de Barranquilla.



​El abogado Miguel Ángel Del Río, quien asumió la defensa de la mujer, habló con EL TIEMPO y aseguró que la acción penal del caso “no ha prescrito” y que interpondrán la denuncia.



¿Cómo hacer para que se investigué y que haya justicia después de tanto tiempo?



Lo primero y más importante es aplaudir la valentía de una mujer que después de 30 años, y de estar cargando esa cruz en su conciencia, decide sacar a flote todo lo que lleva dentro, toda la verdad.



Ha pasado mucho tiempo y el delito no ha prescrito, recordemos que en materia penal, cuando una persona menor de edad, en este caso tenía 6 años, la ley penal permite que el término para iniciar la prescripción de la acción penal comienza a la mayoría de edad, es decir que el día uno para contar la prescripción es a partir de los 18 años y se cuentan 20 años adicionales, que es en términos de prescripción. Es decir, a sus 38 años y ella tiene 36, entonces faltarían dos años para que prescriba la acción y estamos en términos para interponer la denuncia.



Si bien es cierto que no se puede tener un dictamen de Medicina Legal, existe un cronograma de eventos terapéuticos y psicológicos. Durante todos estos años se ha podido establecer el daño que le hizo a ella; tenemos los testimonios de todos sus familiares que conocían desde hace muchísimos años todo lo que había pasado y muchos amigos cercanos que tenían conocimiento de esa información desde un principio. Todos esos elementos testimoniales, acompañados de las pruebas psicológicas y de sus terapias psiquiátricas, es lo que a nosotros nos anima a interponer esa denuncia a la mayor brevedad.



¿Si se llega a reglamentar la nueva ley del Congreso, le aplicaría?



No le aplicaría a ella porque los hechos ocurrieron hace 30 años. Recordemos que la ley aplicable es aquella que se encontraba vigente para la época de los hechos.



¿Qué se sabe de la identidad del presunto abusador Roberto Márquez?



Es un hombre muy rico de la ciudad de Barranquilla, un empresario de una familia muy tradicional de la Costa Norte, que para la época de los hechos era la pareja sentimental de la hermana de la víctima, entonces tenía mucha confianza en la familia. Hoy no sabemos con precisión a qué se está dedicando, pero sigue siendo parte de las altas esferas de la sociedad barranquillera y perteneciente a los clubes más emblemáticos de la ciudad; es una persona con mucho estatus y esta noticia termina siendo muy grave para este personaje. Esperamos que le caiga todo el peso de la ley.

¿Cuántos años tiene él actualmente?



Debe tener entre 52 o 53 años actualmente.



En el país hay mucha impunidad en estos casos. Además de las pruebas testimoniales, ¿qué otras herramientas va a utilizar?



Vamos a utilizar todas las herramientas técnicas que estén a nuestra disposición: psicólogos, terapeutas, abogados, abogados de género y todo el andamiaje jurídico necesario para acompañar esta situación, porque no podemos permitir que aún con el paso del tiempo esto quede en la impunidad.



Es una invitación además, para que las mujeres que han sido víctimas de este delito, se empoderen bajo la iniciativa de esta situación y que denuncien a sus agresores.



¿Espera que el presunto abusador termine sus días en la cárcel?



Sí, esa es mi aspiración, que esa persona termine sus días en la cárcel por lo que hizo hace 30 años. Porque además le marcó la vida a esta mujer de una manera completa. Esto no es que ella se le ocurrió esta mañana decir que iba a denunciar, este un tema que ella trae desde hace muchísimos años. Ella tenía eso en su corazón desde hace muchos años. Y que de alguna manera ese agresor responda por lo que le hizo, por lo menos le va a dar una sensación de paz interior.

¿Ella, cuándo le dijo que usted que quería que llevara el caso?



Me dijo esta mañana (jueves). Según tenía entendido, ella no quería soltar tan rápido el nombre de la persona, pero pues fue su hermano quien reveló eso.



¿Tiene conocimiento de si hay otras mujeres que hayan denunciado al presunto abusador?



Normalmente los agresores sexuales siempre tienen antecedentes y yo creo que el hecho de que Viviana haya salido a dar la cara y tenga el respaldo nuestro, hace que si existen otras víctimas de este personaje, seguramente aparecerán.



EL TIEMPO intentó comunicarse con Roberto Márquez, pero no ha sido posible hasta el momento.

