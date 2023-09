El abogado Carlos Hernán Escobar representó los intereses de la vicepresidenta Francia Márquez en el proceso que se abrió contra Luz Fabiola Rubiano por actos racistas. Esta mujer terminó condenada a 17 meses, y en entrevista con EL TIEMPO, Escobar cuenta cómo recibió su clienta la noticia y cómo fue el camino jurídico que terminó en una sentencia por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento.



¿Cómo empezó este proceso, abogado?



Para septiembre de 2022, en el marco de unas protestas legítimas de quienes se sienten inconformes con el Gobierno, se estaba llevando a cabo una manifestación en la Plaza de Bolívar, de Bogotá, y en un momento una persona que maneja un medio alternativo llamado Diáspora Social escucha a una mujer que está diciendo unas cosas. Se acerca a ella y le hace preguntas, y esta señora Luz Fabiola Rubiano empieza a emitir expresiones que desbordaron lo que era su libertad de expresión, y constituyeron mensajes racistas en contra de la vicepresidenta Francia Márquez.

Luz Fabiola Rubiano de Fonseca. Foto: Suministrada por autoridades.

Para ese momento, ella dijo tener otro nombre...

Cuando la periodista le pregunta el nombre, da otro, dice que se llama Esperanza Castro. También hace unos mensajes a los miembros del Partido Comunista.

¿La vicepresidenta y usted cuándo se dieron cuenta de ese suceso?

Las redes hicieron su trabajo, eso se volvió viral y nosotros nos dimos cuenta porque se viralizó, nadie nos avisó, simplemente llegó a través de redes sociales. Es así como nosotros no interpusimos denuncia, fue el fiscal general el que rechazó el acontecimiento, y dio instrucciones para iniciar de manera oficiosa la investigación por los delitos de actos de discriminación y hostigamiento.



¿Cuál fue la reacción de su cliente ante el hecho?

Fue curioso, todo pasó muy rápido y nos enteramos cuando ya estaban marchando la serie de acontecimientos. Ella se contacta conmigo y ya está el fiscal general anunciando la investigación. Ella siempre dijo que esto no puede seguir sucediendo, y no por ella, sino porque hay miles de personas afro, niñas y niños que se sienten igual de ofendidos porque esto es un racismo estructural.



Con el caso de Luz Fabiola Rubiano, la Fiscalía consideró que estos eran auténticos actos de discriminación y hostigamientos. Estos delitos son investigados de oficio, no incorporan la exigencia de conciliación, y lo máximo que podía suceder era una aceptación de cargos, y hubiera sido deseado una reparación o una retractación, cosa que no ocurrió.

Vicepresidenta Francia Márquez y abogado Carlos Escobar. Foto: Archivo particular

Quiero despersonificar un poco el hecho, porque hay quienes reclaman que solo por el hecho de ser la vicepresidenta se produce esto, y lo que hay que entender es que porque fue a ella a la que le ocurrió esto es que se hace visible, pero esta es una realidad que ocurre constantemente en el país. Incluso la Fiscalía no me dejará mentir, ha aumentado el número de denuncias por esto.

¿Cree que la pena fue proporcional? Muchos abogados han cuestionado la condena...

Yo a los colegas que han tenido este tipo de reproches les respeto sus opiniones, pero también entiendo que el derecho penal si bien no está para educar, sí está para generar mensajes claros a la sociedad, y en este caso algunos medios registraron que la señora iría a la cárcel, y la verdad es que no, desde un principio se supo que este tipo penal por más que fuera, así no lo hubiera aceptado, no le iba a traer a ella consecuencias de la privación de su libertad.



Entendí como parte del proceso que en el desarrollo del proceso sí se daba la adecuación típica, las penas son bajas, se podría decir que son simbólicas.



¿Qué viene para Luz Fabiola Rubiano tras la condena?

Uno entiende que la señora termina siendo un instrumento de algo que está pasando en este país, y es la gran influencia que tienen algunos comentarios y constante bombardeo de información que genera que algunas personas se vean motivadas a emitir estos discursos de odio.



La pena a la que se enfrenta queda suspendida porque así lo dispone la ley, esto significa que ella simplemente se presentará al centro de servicios judiciales, suscribirá un acta de compromiso, esto le acarrea una caución, y ella vuelve a su casa. Y durante el periodo de la pena, que son 17 meses, si cumple los compromisos, queda exonerada y quedará con un antecedente penal por este delito.

La vicepresidenta Francia Márquez y Luz Fabiola Rubiano. Foto: Héctor Fabio Zamora / EL TIEMPO - Archivo particular

El abogado del Partido Comunista dijo que apelará, ¿si lo hace, pasa al Tribunal el caso?

Si efectivamente lo sustentó, claramente tenemos que esperar el fallo de segunda instancia en el honorable Tribunal de Bogotá.

¿Cuál fue el mensaje de la vicepresidenta tras conocerse la condena?

El mensaje final fue "muchas gracias por el trabajo", y queda un sin sabor de alguna forma por lo mismo que decía, es una sanción simbólica, y quienes han sido víctimas de este racismo no tienen una satisfacción real, pero ella desde un comienzo me dijo que este era un desafío para la justicia.



Ese sin sabor ya se sabía, porque desde un comienzo se supo que la pena iba a ser baja, no quisiera yo concluir que no fue satisfactorio. Se logró un acto de justicia en un episodio lamentable que todo el país lo vio.



¿Y durante todo el proceso, qué le comentó la funcionaria?

Que los niños y niñas de su comunidad estaban viendo cómo pasaban ese tipo de cosas, y no sabían cómo enfrentarlas.

Usted dijo que se esperaba una mayor reparación... ¿Cuál hubiera sido una buena reparación?



Lo que pasa no es tanto una buena reparación, lo que pasa es que la ley consagra la posibilidad de atenuar la pena para quien incurra en delitos de actos de discriminación o de hostigamiento. Y uno de ellos es que la persona que los ha hecho se retracte públicamente de manera verbal y escrita de estos hechos, cuando le digo que era lo esperado, era que la señora hubiese emitido un mensaje de esta manera, esto no sucedió. No era algo que estuviera en control de la vicepresidenta o mío, sino que dependía de la voluntad de la señora, hasta el día de la audiencia eso no pasó, y efectivamente fue motivo de comentarios por parte de quienes estuvimos en ella.



Carlos López

Redacción Justicia

En X: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

