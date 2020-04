Señalado narco con nexos con carteles de México, pidió casa por cárcel

La defensa del extraditable Luis Fernando Toro Londoño, solicitó ante la Corte Suprema de Justicia que le concedan a su cliente casa por cárcel temporal.



El abogado Edgar Aguilar Palomino señaló que la solicitud la hizo en virtud del decreto de excarcelaciones expedido con el gobierno nacional como parte de las medidas para contener la pandemia.



(Le puede interesar: 'Judicatura no valoró todas las pruebas en el caso de Dilan Cruz’)



Aunque el decreto del Ministerio de Justicia es claro en señalar que no se podría conceder el beneficio a personas en trámite de extradición, Aguilar Palomino argumentó que su solicitud se encuentra amparada por lo que la Constitución Política llama el bloque de constitucionalidad.



Según su tesis, todos aquellos convenios suscritos por Colombia referente a derechos humanos, se integran a la Constitución aun cuando no hacen parte del texto formal y, por lo tanto, están por encima de cualquier decreto.

La defensa del capturado pide que él salga de la cárcel y pueda estar fuera de un centro de reclusión mientras avanza el proceso de extradición en la Corte Suprema.



En el oficio de respuesta a la solicitud, con fecha del 21 de abril, la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió remitir la petición al Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, pues consideró que es la autoridad competente para conocer del tema. En los casos en los que alguna persona es capturada con fines de extradición la orden de detención es firmada legalmente por el jefe del ente acusador.



(Lea también: Director del Inpec pide ayuda para atender la emergencia carcelaria)



Toro Londoño, alias ‘Don Alonso’ se encuentra recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá en el pabellón de extraditables. El hombre es acusado de ser el cerebro de una organización de narcotráfico que transportaba droga a México y Estados Unidos.



Según la investigación, él era quien manejaba directamente los contactos en México, especialmente con el Cartel de Sinaloa.



Su captura ocurrió el 20 de marzo del 2019. En el operativo también fue detenido el ex jugador de fútbol Jhon Viáfara. Según la investigación adelantada por la Fiscalía, al parecer, Toro Londoño fue quien contactó a Viáfara después de su retiro, en el 2015.

(Además: En la tarde de este jueves se le imputarán cargos a alcalde de Popayán)

Según el ente acusador, el señalado narcotraficante habría aprovechado el reconocimiento del futbolista y lo invitó a fiestas y eventos, donde lo habría relacionado con el mundo del narcotráfico.



Viáfara fue trasladado sobre las 5 de la mañana del 23 de enero, desde la cárcel La Picota de Bogotá hacia la base de la Policía Antinarcóticos, donde un avión de la DEA lo esperaba para proceder con su extradición hacia Estados Unidos luego de estar recluido por 10 meses en la cárcel.

JUSTICIA

En Twitter: @JusticiaET

justicia@eltiempo.com