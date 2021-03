'Bernardo Elías es un hombre desesperado'

¿Al ‘Ñoño’ Elías se le puede creer algo?



Al ‘Ñoño’ Elías no se le puede creer absolutamente nada. Solo lo que se relaciona con sus propios delitos.

Entre ellos figura haber recibido millones de Odebrecht. ¿Fueron para invertir en su campaña al Senado, o en la reelección de Juan Manuel Santos?



El señor Elías afirmó que, en efecto, había recibido unos dineros. Primero dijo que fueron a título de préstamo para su campaña. Después dijo a la JEP que el dinero fue para la reelección, con la finalidad altruista de salvar la paz de Colombia.



Pero la JEP le rechazó el cuento de entrada…



Y es entonces cuando trae al escenario judicial una historia muy atractiva para el público. Sumó el nombre de dos exministras, Cecilia Álvarez y Gina Parody. Tiene una historia distinta según el ente judicial, el momento y la circunstancia política.



¿Qué cree que haya podido motivar ese cambio en sus declaraciones?



La carta que esta semana hemos conocido del señor fiscal de entonces a la Corte Suprema revela que es cierto lo que desde 2017 venimos afirmando en la defensa del doctor Andrade: que hubo una conspiración para mentir a la justicia. Los cambios de versión son simultáneos con el momento en que a este grupito lo reunieron en un mismo patio.



El ‘Ñoño’ nunca antes había acusado ni a Andrade ni a las exministras. Cuando usted en la audiencia lo concreta sobre ese cambio, él responde que se debe a una “estrategia de defensa”...



Cierto. Él nunca mencionó a las exministras. En todas esas declaraciones ante la Corte y la Fiscalía siempre negó haber tenido alguna injerencia en la adición del tramo Ocaña-Gamarra. Y que desconoce que alguna ministra hubiese tenido un interés indebido en esa adición. Pero sí ha reconocido que le transmitió información a Otto Bula para que él la monetizara.

Imagen del senador Bernardo Miguel Elías. Foto: Archivo EL TIEMPO

¿Y, entonces, por qué saca a bailar a las exministras en el caso Andrade?



Ponerlas en escena resulta muy atractivo, y demuestra que está desesperado porque lleva cuatro años sin lograr que la justicia le dé beneficios. En la cárcel aprendió una cosa: que sus compañeros de andanzas consiguieron en la Fiscalía negociar sus penas, y a la vez lavar miles de millones de pesos, dando declaraciones inconsistentes y contradictorias.



El ‘Ñoño’ y su grupito tenían que buscar una justificación para sacarle millones de pesos a Odebrecht. ¿Será por eso que montaron la supuesta parodia del libreto al doctor Andrade, y los favores que este dizque les hizo a las exministras con el tema Ocaña-Gamarra?



El doctor Andrade ha sido muy enfático ante la Corte Suprema, donde ha declarado por lo menos en tres oportunidades que ninguna de esas personas ha incidido en el ejercicio de sus funciones, y particularmente en el tema específico de las exministras. Por eso es muy extraño. Lo que pasa es que ellos leen en los expedientes y acomodan la información.



Hay una versión del doctor Martorelli según la cual el doctor Andrade le habría dicho que no le mandara congresistas, que no los necesitaba para desarrollar sus funciones. Estos señores acomodaron esa versión con una supuesta reunión en la que el doctor Andrade se habría quejado por la intervención de las exministras, con otra mentira: que ellas vivían en su edificio, cosa que es totalmente falsa.

El doctor Andrade ha dicho todo el tiempo que él es totalmente responsable de sus decisiones, y en particular de la adición Ocaña-Gamarra, porque estaba personalmente convencido de los beneficios del proyecto, por cierto priorizado desde el gobierno Uribe. ¿Para qué servían entonces los sobornos del ‘Ñoño’ y compañía, para dizque “patinar” una decisión tomada técnicamente por Andrade?



El doctor Andrade defendió como presidente de la ANI esa adición, sustentada en unas necesidades concretas. Esa vía y la interconexión con Gamarra y Puerto Acapulco integran el transporte del interior del país y el que viene del oriente. Esa ruta venía además con unos problemas de movilidad que no pudo atender el Gobierno por falta de recursos económicos. El doctor Andrade encontró la manera de resolver este problema de urgencia vial. Por eso nadie se queja de los costos.



Andrade ha reconocido que fue a comer más de una vez al apartamento del ‘Ñoño’, y que en una de esas le colaron a Martorelli. ¿Qué se discutió en esa comida?



Él ha admitido ante la Corte que estuvo en varias ocasiones en el apartamento de Bernardo Elías. En una de esas llegó el señor Martorelli y eso generó una protesta discreta del doctor Andrade. En esa reunión, Martorelli preguntó por unas reclamaciones. En otra ocasión estuvo también en ese apartamento por un motivo familiar, de esposas, porque la de Elías estaba pidiendo una recomendación en un colegio para una de sus hijas.

¿Fue por eso que a la esposa del doctor Andrade el ‘Ñoño’ le regaló una cartera muy fina?



La cartera, como lo contó el doctor Andrade a la Fiscalía, fue un detalle de gratitud y cortesía por esa recomendación. No fue motivo de gran alegría en el doctor Andrade, porque su esposa es mujer de gran modestia. Pero la cartera se ha usado como bullying en el proceso para afectar la imagen del doctor Andrade.



¿Es cierto que Andrade quería ser ministro y le pidió ayuda al ‘Ñoño’?



Para sorpresa nuestra, y ante la imposibilidad de la Fiscalía de encontrar un interés indebido del doctor Andrade en la adición, a la hora del juicio apareció una tesis: la de que el doctor Andrade quería ser ministro. No tiene ningún sentido, si Andrade fue traído al Gobierno como un técnico experto a petición directa del Presidente de la República, que ahora resulte Elías como su gran promotor político.

Usted asegura que Elías no ha podido demostrar ante la Fiscalía interés indebido de Andrade en la adición Ocaña-Gamarra. ¿Será por eso que ahora arman este sancocho con las exministras, para ver si creen que Andrade les estaba haciendo un favor familiar?



La verdad es que mencionar el nombre de las ministras y meterlas en la escena judicial lo que procura es darle algún nivel de fuerza a la versión de Bernardo Elías sobre un supuesto que ellos no conocían, y es que al parecer algunos parientes de la exministra Parody tienen intereses en unas acciones portuarias. Eso es algo que ese grupito aprendió en la cárcel para darle entidad a su versión, a punta de atar cabos y especular.



¿Cree usted que si Elías conociera de algo tan grave, no lo habría puesto de presente de manera directa o de su amigo Otto Bula desde las primeras declaraciones, cuando en agosto de 2017 le dijo a la Fiscalía bajo juramento que tenía voluntad de colaborar, y, sin embargo, no mencionó en parte alguna esto?



Estando en la cárcel se reunió con otros detenidos procesados por estos hechos, y apareció haciendo cargos en un medio a las exministras. Se dieron a una tarea hasta muy vergonzosa: indagar por la vida económica de la familia Parody para ver dónde podían ser copropietarios o inversionistas en alguna actividad portuaria, y vincular eso a los intereses de las exministras. Es la forma como ellos conspiraron para intentar crear una historia creíble. Pero en cuatro años nadie se las ha creído, y por eso no le han podido tramitar un principio de oportunidad.



¿Es decir, ahora sale con esas versiones para conseguir unos beneficios procesales?



Sin lugar a dudas. Bernardo Elías es un hombre desesperado, apremiado por las circunstancias, buscando un salvavidas, se le han pinchado todos, y ahora pone en el escenario unos blancos muy atractivos para la opinión y para el mercado del escándalo, como el nombre de las exministras y la campaña de reelección.



¿Usted cree que alrededor del doctor Andrade podría haber dos líneas distintas de argumentación? Una sería su labor como director de la ANI, en la que tomó, según usted, decisiones técnicas. Otra es la línea Odebrecht-campaña Santos. ¿Andrade tuvo algo que ver en lo segundo?



No estamos llamados a ponernos en defensa de si entró o no dinero a esa campaña, porque, se lo digo al país, los temas de financiación y reelección no tienen ninguna relación con decisiones que haya tomado Luis Fernando Andrade Moreno. Y menos sentido tiene que lo pretendan atar a eso, a través de las exministras, utilizando el tema Ocaña-Gamarra. Eso no es transparente, ni recto ni jurídico por parte de la Fiscalía.

Andrade decía que cuando era fiscal lo perseguía Néstor Humberto Martínez. Ahora dice que lo persigue el fiscal Barbosa...



A él lo persigue desafortunadamente el carácter, la autonomía y la honradez. Cuando uno hace parte de una sociedad violenta, es un riesgo ser pacifista. Cuando es de una sociedad tan corrupta, resulta un riesgo ser honorable, transparente y honrado. ¿No le parece muy desafortunado que se persiga a un hombre por corrupción, cuando no se ha robado un peso después de haber firmado contratos por más de 43 billones? Pero lo acusan personas cuya corrupción es la bandera de todos sus días, y son las personas que recibieron los miles de millones.

Miles de millones que, entre otras, parece que repartió Odebrecht y que no sabemos dónde están. ¿Usted sabe?



Eso es lo que nos preguntamos. Otto Bula habla de 60 a 67 mil millones. Esta persona en Colombia, después de tres años, goza de buena salud en su casa. ¿A cómo vendió cada año en la cárcel? ¿A más de 10 o 15 mil millones, para que venga a prestar testimonio contra un hombre honrado? ¿Dónde está ese dinero? Es lo que queremos averiguar los colombianos. Lo que sí sabemos es que lo pretenden lavar ensuciando la honorabilidad de personas, familias y empresas que no están comprometidas en eso.

¿Usted ha considerado ponerle al ‘Ñoño’ una demanda por falsedad y fraude procesal?



Además de que lo estamos denunciando hace rato en las audiencias públicas, la carta que esta semana hemos conocido, presentada por el exfiscal Martínez a la Corte, debe ser considerada como presupuesto de una denuncia penal. Indica que esta conspiración se fraguó desde la cárcel y con cierta tolerancia de las autoridades. De haber tenido nosotros esa carta, habríamos podido hacerle seguimiento a que unos señores, en una cárcel, se concertaran para enlodar a diversas personas y autoridades. Si esto se hace público oportunamente, la conspiración no habría tomado forma. El doctor Andrade no estaría expuesto a estas versiones, y las exministras tampoco. Respetamos al juez, y tenemos posibilidades de pedirle que le compulse a Elías copias por falso testimonio.



¿El expresidente Santos será testigo en este proceso?

​

Está decretado como testigo de la defensa. Ya fue ordenado por el juez. La conclusión de todo esto es que a las exministras pretenden instrumentalizarlas para unos fines políticos en un proceso judicial, para arrastrar en eso al doctor Andrade.



MARÍA ISABEL RUEDA

Especial para EL TIEMPO

