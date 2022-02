En las últimas horas, el abogado Miguel Ángel del Río, que representa a la condenada exrepresentante Aida Merlano, publicó la grabación de una conversación sobre la financiación de la campaña de Merlano que ha generado diversas reacciones.



La conversación es entre Merlano, sentenciada por corrupción electoral, y el empresario barranquillero Julio Gerlein, a quien en el audio se le escucha decir: "Yo puse 12.000 millones de pesos para tu elección".

Precisamente, la condena de 11 años de prisión de Merlano es por participar en un entramado de compra de votos para las elecciones de 2018, hechos por los cuales ahora está investigado Gerlein. Además, Merlano es ahora testigo en un caso contra el senador Arturo Char, proceso en el cual salpicó también al candidato presidencial Alejandro Char.



"La oficina es una cosa y yo soy otra cosa. Cuando tú me dijiste un día 'Qué vergüenza', yo no tenía un día un hijueputa peso, un peso, pero óyeme bien, un peso. Yo presté a Serfinanza $ 7.000 millones para tu elección, después, en total y total yo puse $ 12.000 millones para tú elección", se oye decir a Gerlein en el audio compartido por Del Río.



Merlano le responde: "Papi, deja la exageración, a quién se los diste, deja la locura. Tú estás echando un poco de mentiras".

Hilo de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos.Esto no es un juego político. Son delitos e involucran las mafias de la costa. Y vendrán más! Parte 1 pic.twitter.com/nNBN5zRDeq — Miguel Angel Del Río Malo (@migueldelrioabg) February 10, 2022

Más adelante, Julio Gerlein asegura que prestó 1.500 millones de pesos, a través de Faisal Cure, y luego le cuenta a Merlano que desde Serfinanza le recomendaron que no hiciera más préstamos.



Al revelar el audio de esta conversación, el abogado Del Río manifestó: "Hilo de una conversación entre Aida Merlano y Julio Gerlein establece cómo su campaña recibió dineros de Serfinanza, la empresa de los Char y de Faisal Cure en la compra de votos".



Frente a la grabación, Jaime Lombana, quien es el defensor de Julio Gerlein, indicó: "La propia defensa en el juicio ha aceptado que de más de 15 años antes Julio Gerlein entregaba generosamente a la señora Merlano grandes sumas de dinero. No solo para campañas".



Y añadió que aunque no conoce mucho de esta grabación en particular, "queda claro que ella misma en el audio le está diciendo que lo que él afirma no es verdad".

