Abogado de Jesús Santrich denuncia atentado en su contra

El abogado Gustavo Gallardo, quien realiza la defensa principal del exjefe guerrillero Jesús Santrich, denunció recientemente un supuesto atentado en su contra.



Al parecer, desconocidos dispararon contra el carro en el que se movilizaba el defensor del exmiembro de las Farc a la altura del barrio Country Sur en Bogotá.

La Fundación Lazos de Dignidad, de la cual Gallardo es presidente, aseguró que el hecho se registró el pasado siete de agosto y que los sujetos armados se movilizaban en una camioneta de color azul. Al parecer, interceptaron el vehículo de protección que había sido asignado a Gallardo por la Unidad Nacional de Protección. El disparo impactó en uno de los vidrios delanteros de la camioneta.

En el ataque los hombres habrían apuntado contra el conductor del vehículo en el que se movilizaba el abogado Gustavo Gallardo. Foto: Twitter

"La acción criminal no causó afectaciones humanas ni a los escoltas, ni al protegido. No obstante, enciende las alarmas sobre las condiciones, garantías de protección y riesgos de seguridad que rodea a los equipos de defensa de comparecientes ante la Jurisdicción Especial para la Paz y personas privadas de la libertad por motivos políticos, partido y de los ex jefes guerrilleros en proceso de reincorporación", manifestó la Fundación.



Según esa entidad, el abogado y su familia han recibido intimidaciones e incluso seguimiento e interceptaciones telefónicas por ejercer la defensa de Jesús Santrich, quien firmó los acuerdos de paz y hasta el momento se desconoce su paradero.



JUSTICIA