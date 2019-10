Abogado Cadena dice por qué realizó pagos a dos testigos

Este miércoles, un día después de la indagatoria al expresidente y actual senador Álvaro Uribe ante los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en medio de la investigación que adelantan en su contra por presunta manipulación de testigos y fraude procesal, uno de los abogados del expresidente, Diego Cadena, habló con la ‘W Radio’ sobre estos señalamientos.



Cadena está vinculado como testigo al caso que se le sigue al senador Uribe por supuesta manipulación de testigos, y la Fiscalía lo investiga por estos mismos hechos.

Cadena, quien se ha desempeñado como defensor de narcotraficantes, aseguró que el expresidente Uribe, en ningún momento, conoció de los pagos, los cuales calificó como “subsidios”, que él le entregó a exparamilitares vinculados como testigos en el proceso.



“Álvaro Uribe Vélez desconocía, yo no diría pagos, sino subsidios (…) No se lo dije porque no consideré relevante hacerle saber esto. Cuando él sabe, él me dice que eso no lo hubiera autorizado”, detalló el abogado.



Y se quejó de que los medios solo se fijaran en sus clientes mafiosos y no en los a empresarios y multinacionales que también representa.



De hecho, explicó que en una de las interceptaciones que le hicieron, en donde se autodenomina un "aboganster", ser trató de un episodio "estúpido con una expareja sentimental" a la que le regaló un hamster como mascota: "Es Abohamster", explicó.



En el caso puntual del exparamilitar Carlos Enrique Vélez, desmovilizado del Bloque Cacique Pipintá, quien asegura que Cadena le entregó dinero para dar un testimonio favorable en la investigación por fraude procesal y soborno a testigos, el abogado aseguró que estando en La Picota se enteró de una pelea que este había protagonizado.



Según dijo, se enfrentó con el desmovilizado Pablo Hernán Sierra, después de que este último llevara supuestamente al senador Iván Cepeda a la cárcel para que hablara con él.

“Cuando yo hablé con el doctor Uribe yo me ofrecí ayudarlo a recopilar esta información (…) y logro entrevistarme con Carlos Enrique Vélez. Le pregunté si era cierto (la visita) y me dice que sí”, señaló Cadena, quien precisa que esa cita se dio en junio de 2017.



En ese momento, precisó el abogado, procedió a tomar la declaración, la cual fue entregada a la Corte y hace parte de los testimonios a favor del expresidente Uribe.



Cadena añadió que, en octubre de ese mismo año, Vélez se volvió a comunicar con él y le aseguró que tenía información que entre 12 y 15 personas fueron visitadas por el senador Cepeda y sus allegados. En ese momento, el abogado le indicó que estos datos le interesaban para el proceso y que si Vélez se podía comunicar con ellos para tomar igualmente sus declaraciones.



“Me dice que requiere para gastos de viáticos unos 500 mil pesos, para llamar y ubicar estas personas, (…) y yo autorizo darle los 500 mil pesos para esos gastos. (…) En enero (de 2018), el señor llama y me dice que ya contactó a dos personas y dan una declaración, que para nosotros tiene mucha credibilidad”, detalló Diego Cadena.



Asimismo, el abogado indicó que en julio de 2018, Vélez nuevamente se comunicó con él y le pidió un préstamo de 2 millones de pesos, con el fin de atender una emergencia médica de un familiar. Por lo cual accedieron a facilitarle el dinero a través de un giro.



Según le dijo, su hijo menor estaba enfermo. Pero luego se supo que Vélez no tienen hijos menores.



“Aquí no hubo mala fe, eso no fue para sobornar a una persona, estábamos en búsqueda de una información”, detalló el abogado, quien agregó que a las personas vinculadas al proceso como testigos siempre “se les pidió que dijeran la verdad” por “instrucción” del propio expresidente Uribe.



En el mismo sentido, Cadena se refirió a las acusaciones de intentar influir en el testimonio del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien creció en la Hacienda Guacharacas, en San Roque, Antioquia -que perteneció a los Uribe-, para que cambiara las declaraciones en las cuales señala que en ese lugar hubo reuniones constitutivas del Bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá.

El abogado, nacido en Tuluá, aseveró que fue a visitar a Monsalve a la cárcel, después de que él les enviara varios mensajes de que estaba interesado en hablar, pues, señala Cadena, “Cepeda le había quedado mal”.



“Me dice que no quiero copiarle más a ese señor (Cepeda) con estas mentiras. Y me dijo que quería retractarse”, en ese momento, puntualiza Cadena, le habló de su condena y le pidió que lo ayudara en su proceso, por lo cual le señaló que lo único viable es que se hiciera un “recurso de revisión”, pero este nunca se dio.



“¿Ofrecer un recurso jurídico es un soborno? Para mí, no es un intento de soborno, porque a él (Monsalve) nunca se le pidió que a cambio de esto mintiera, siempre se le pidió que dijera la verdad”, puntualizó Cadena.



Tal como lo reveló EL TIEMPO, la Fiscalía se alista a tomar una decisión en torno a Cadena.



