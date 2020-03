La polémica defensa de Abelardo de la Espriella al ‘Ñeñe’ Hernández

Según el abogado Abelardo de la Espriella, a José Guillermo ‘Ñeñe’ Hernández lo quieren hacer pasar “por un peligroso narcotraficante, sin que jamás aquel hubiese sido investigado por ese tipo penal ni en Colombia o Estados Unidos”.



Así lo asegura en una columna de opinión publicada en su portal ‘Sin censura’.

Según De la Espriella, “hay todo un tinglado sincronizado detrás para darle al parapeto visos de certeza”, del cual harían parte “seudoperiodistas, funcionarios judiciales, rábulas acomplejados y voceadores de redes, cuyo propósito es desacreditar al gobierno y, por supuesto (no podía faltar), a Uribe”.



Dice el abogado que aunque el ‘Ñeñe’ Hernández, quien ha sido señalado como testaferro de ‘Marquitos’ Figueroa y quien fue asesinado en Brasil, no era amigo suyo, sí lo fue de su padre.



Agrega que lo vio cerca de cinco veces en su vida. “Era un tipo folclórico, parrandero, tomador y bocón”, pero que de ahí a ser un delincuente consumado “hay un trecho grande”.

“Miembro de una prestante y tradicional familia vallenata, Hernández era reconocido en todo el país como comerciante y ganadero. De ser cierto el perfil que por estos días quieren darle a un muerto que ya no puede defenderse, estaríamos ante un caso muy particular: un “mafioso” que se exponía en las redes sociales, que iba a encuentros públicos con altos dignatarios del Estado y, además, tenía una relación sentimental bastante notoria con una ex señorita Colombia”, escribe De la Espriella en su columna.

La izquierda quiere tumbar al presidente por una grabación que no aparece y por otros audios entre terceros que no dicen mayor cosa y de cuya legalidad desconfío FACEBOOK

TWITTER



Abelardo de la Espriella también se refiere al presidente Iván Duque, tras las denuncias que se han presentado estos días por la supuesta entrada de dineros ilícitos a su campaña presidencial, según se escucha en los audios del 'Ñeñe'.



Dice el abogado que este es un tema “eminentemente politiquero y revanchista” de la izquierda, que quiere “tumbar al presidente por una grabación que no aparece y por otros audios entre terceros que no dicen mayor cosa y de cuya legalidad desconfío”.



También asegura que “censuran” al presidente Duque “por algo que evidentemente no hizo”, pero que callan “frente a la compra de la reelección del tartufo Santos y los aportes millonarios de Odebrecht”.



Además, se despacha en adjetivos contra la izquierda del país, a la cual califica como “enfermiza y radical”. Incluso, dice que está siguiendo el “perverso libreto escrito desde hace muchos años en los albores del Foro de Sao Paulo”.



