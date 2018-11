Lo que tiene que saber para entender lío de video de la plata de Petro

El video de 14 minutos en el que Gustavo Petro aparece recibiendo una abultada suma de dinero, revelado en el mismo debate contra el fiscal Néstor Humberto Martínez en el Congreso esta semana, tiene al líder de la Colombia Humana dando explicaciones.



La Corte Suprema y la Fiscalía han iniciado indagaciones. Hasta ahora no existe ningún indicio de que se trate de dinero ilegal, si bien Petro ha dado explicaciones contradictorias sobre el origen de la plata y de la reunión, supuestamente del 2005, que fue grabada subrepticiamente.



Esto es lo que tiene que saber para entender el nuevo lío del exalcalde de Bogotá.

1. ¿El video, por sí solo, es prueba de un delito?

​

No. Se trata de una reunión en la que Petro interactúa con una ficha suya, Juan Carlos Montes, quien le entrega varios fajos de billetes que al final el político recoge en una bolsa de plástico. Petro asegura que se trata de un préstamo personal que el arquitecto Simón Vélez le hizo llegar a través de Montes. El lío es que Vélez lo desmiente.



Ahora bien, hasta el momento la justicia no tiene indicio de que se trate de un dinero ilegal. Incluso, si se tratara de plata no declarada para una campaña política -sobre lo que, de nuevo, no se conoce ningún indicio concreto-, una investigación difícilmente prosperaría porque para la época -hace 14 años- violar los topes electorales no era delito en Colombia. Y eventuales conductas penales asociadas a enmascarar gastos electorales -como falsedad en documentos públicos y privados, por ejemplo- ya habrían prescrito.

2. Entonces, ¿por qué Petro está metido en un lío por el video?



Hasta este momento, las implicaciones de la grabación son más políticas que judiciales. Esto porque una de las banderas con las que el exalcalde de Bogotá ha construido su exitoso movimiento político es la lucha contra la corrupción. De hecho, su alianza con otros partidos para el Congreso se llamó 'Decentes'.



La imagen de Petro recibiendo dinero en efectivo, la grabación subrepticia y las 'patinadas' en la explicación del origen de la plata afectan al candidato de izquierda más votado en la historia del país porque lo ponen como protagonista de un video que él mismo califica como "muy feo" le están pasado una alta cuenta de cobro frente a los colombianos.

El problema judicial que me sobreviene no está afincado en el video, que aunque muy feo porque recibo 20 millones de pesos, es de procesos lícitos, el problema está en que quien lo vendió también vende una declaración falsa y me enfrentó a ello. — Gustavo Petro (@petrogustavo) 29 de noviembre de 2018

Al senador no lo ayudan las contradicciones en sus explicaciones. Primero, ante el mismo Senado habló de un préstamo de Simón Vélez. Después trinó desde su cuenta personal un corto video de uno de sus abogados en el que este aseguraba que las imágenes correspondían a una colecta de fondos para su campaña política, versión que choca con la del préstamo personal.



Y además, está la contundente afirmación de Vélez, quien dijo al respecto: "Yo, Simón Vélez, arquitecto de profesión, identificado como aparece al pie de mi firma y a raíz de la aseveración hecha en redes sociales, aclaro a la opinión pública que yo no le he hecho ningún préstamo a nadie y mucho menos al señor Gustavo Petro".



Petro le pidió al arquitecto que aclare si la plata corresponde a un préstamo o a un aporte de campaña.

El dinero que se me entrega en el año 2005, y el Simón que allí varias pronuncia Juan Carlos Montes, es su jefe empresarial el arquitecto Simón Vélez. Lo que debe aclarar Simón es si lo hizo a título de préstamo o aporte — Gustavo Petro (@petrogustavo) 29 de noviembre de 2018

3. ¿Quién es el hombre que aparece con Petro en el video?



Se trata de Juan Carlos Montes, un antiguo militante del M-19 que fue después funcionario de rango medio-alto en la Alcaldía de Gustavo Petro. De hecho, fue cuestionado porque, como subgerente técnico de la Unidad de Mantenimiento Vial, intervino en la polémica contratación de la 'Máquina Tapahuecos', que le costó a la ciudad casi 12 mil millones de pesos y que fue cuestionada porque la administración de Petro se saltó la licitación de ley utilizando la figura de contratación por el rubro de Ciencia y Tecnología. Montes, ya llamado a declarar por la Fiscalía, tiene muchas de las piezas de este rompecabezas político-jurídico.



4. ¿De dónde sale la versión de que la plata del video es del capo Daniel el 'Loco' Barrera?



Surgió de una denuncia interpuesta por el abogado Abelardo de La Espriella, pero hasta ahora no se conoce ningún tipo de evidencia que permita hacer esa asociación. De hecho, el 'Loco' Barrera ha sido mencionado en otras versiones de supuestos aportes a campañas políticas que nunca fueron comprobadas ante la justicia. De la Espriella tendrá que sustentar sus afirmaciones, y ya la Fiscalía compulsó su denuncia a la Corte Suprema, el órgano competente para investigar a Petro por su condición de senador de la República.

Para la época de los hechos -2005-, el 'Loco Barrera' no era conocido. Según los organismos de inteligencia era una ficha de segundo nivel de los paramilitares de los Llanos Orientales. Habiendo sido, como lo fue, uno de los hombres que develaron el poder paramilitar y su infiltración en la política nacional, es poco probable que Gustavo Petro pudiera tener apoyo de un narco que logró su poder, precisamente, afianzado en los 'paras'.



ELTIEMPO.COM