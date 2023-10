Elecciones: Gobierno sigue negociando ingreso del Ejército a zona rural de Argelia

"Continúan en conversaciones los delegados del Gobierno y el Estado Mayor Central (Emc) en la mesa de negociación", dijo el ministro de Defensa Iván Velásquez, al referirse a las graves dificultades para el ingreso del Ejército al corregimiento El Plateado de Argelia (Cauca) en donde se ha advertido sobre el riesgo del proceso electoral en la región.



(Lea además: Elecciones 2023: atacan a disparos a candidata a la alcaldía de El Tambo, Cauca)



En la zona, en la que se ha denunciado la presencia de hombres armados de las disidencias, permanece un grupo de más de 100 uniformados que hacen parte del comando de Fuerzas Especiales Urbanas del Ejército Nacional, en espera de instrucciones para ingresar.

El ministro de Defensa Iván Velásquez en la VI Cumbre del Petróleo, Gas y Energía. Foto: Ministerio de Defensa.

Fuentes militares indicaron que se "busca evitar una confrontación en la que quede en la mitad la población civil", por lo que solo cuando los representantes del ejecutivo den luz verde se procederá al ingreso de las tropas a la zona.



El corregimiento de El Plateado cuenta con 15 mesas, ubicadas en el coliseo del pueblo, donde asistirán, de acuerdo con el censo electoral, 5.040 personas.



El jefe de operaciones de las Fuerzas Militares, el general Ómar Sepúlveda, señaló que desde la firma del decreto de cese al fuego bilateral, el Emc, ha registrado 16 acciones violentas en el país.



Las autoridades le dijeron a EL TIEMPO que del 10 al 16 de octubre de 2023, nueve acciones se han registrado en el Cauca.

Reunión entre disidencias, Gobierno y Registraduría

En Bogotá, se mantiene la mesa de diálogo entre la delegación del Gobierno, jefes del Emc y la Registraduría para buscar una solución a la situación de orden público de cara a las elecciones del domingo.



"Hay una disposición para dar las órdenes necesarias y que las unidades armadas de esa zona (disidencias) se reubiquen y pueda proceder la Fuerza Pública y la Registraduría a estas zonas", dijo este miércoles Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno.

Ejército Nacional espera órdenes del Gobierno para entrar a El Plateado, en Cauca. Foto: Ejército Nacional

"No hay incapacidad del Ejército": Velásquez

Tenemos la capacidad en entrar pero se busca evitar una confrontación en la que quede en la mitad la población civil.

El ministro Velásquez insistió que se trabaja para garantizar la seguridad en la zona en la que desde hace años hay presencia de grupos ilegales.



"Este municipio ha estado tradicionalmente controlado desde hace varios años por los que ahora se denominan Estado Mayor Central, quienes aún permanecen tanto en la zona rural, como en el casco urbano", añadió Velásquez.



"El Ejército tiene la capacidad para ingresar a El Plateado, pero estos integrantes del Estado Mayor Central están en medio de la población civil y lo que se ha querido evitar es una confrontación", aseguro Velásquez, quien añadió que no es cierto que los uniformados no tengan la capacidad "como lo han querido hacer ver desde algunos sectores".



Se ha conocido información que dan cuenta que disidentes hacen presencia en El Plateado, algunos uniformados y otros de civil, "aunque no se ven armas, pero las deben tener en algún punto", indicaron enterados del tema.

Reunión en el Cauca entre jefes del Ejército, en cabeza del general Helder Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares. Foto: Ejercito

Es una decisión de prudencia, no de debilidad.

Ratificó que se busca asegurar que no se de una confrontación que ponga en riesgo a la población civil de la zona y que "es una decisión de prudencia y no de debilidad".



El Ministro dijo que los uniformados se encuentran desde hace varios días en la zona.



Ante esto, el general Helder Giraldo Bonilla, comandante de las Fuerzas Militares, encabezó una reunión en Popayán para analizar los alcances del Plan Democracia en este departamento, verificar los esquemas de seguridad y la presencia de los uniformados en todos los puestos de votación.



"Entraremos a El Plateado. No hay ninguna situación hostil, estamos listos para ingresar. Ahora, realizamos un análisis sobre las amenazas que se puedan presentar y que pueden retardar nuestra entrada de manera gradual porque debemos verificar si hay campos minados o artefactos explosivos", le dijo a EL TIEMPO el general Giraldo.



Asimismo, insistió que en este hecho "no se están humillando a las tropas del Ejército. Los ingresos no son a la carrera y prima la integración de la población civil y de los soldados".



A la zona también llegaron en las últimas horas otros funcionarios del Gobierno que afirmaron permanecerán en el sitio hasta solucionar la situación. Mientras que el general se queda en la noche de este jueves en el Cauca para mantener una vigilancia sobre la situación orden público.



