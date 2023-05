Esta semana, en Bogotá se vivió un episodio que no es ajeno en muchos barrios y conjuntos residenciales del país. Unos vecinos protagonizaron un escándalo porque desde su apartamento, una mujer tiró varios objetos de su pareja, al parecer tras una infidelidad del hombre.



El suceso quedó registrado en redes sociales, especialmente en Tik Tok, en la que se colgó un video que muestra que en un edificio del noroccidente de la capital varias personas que estaban en el lugar vieron cómo la mujer arrojaba las pertenencias de su compañero sentimental.



Entre ellas había unos cuadros, un casco de moto, zapatos y hasta una pantalla y una CPU de un computador. Mientras veían cómo caían uno por uno los elementos, los vecinos le gritaban pidiendo que por favor dejara de tirar cosas, pues de pronto ocasionaba un daño más grande.



Dicho y hecho, la cámara captó cómo resultó dañado el vidrio de otra casa, y de inmediatamente empezaron a escucharse las quejas, las cuales fueron replicadas en Internet sobre lo que podría venir en términos legales contra la señora que ocasionó dicha situación.



La demanda por daños en bien ajeno va a un juzgado civil. Foto: Martín García. ELTIEMPO

Si en principio la señora lanzó objetos por la ventana a su pareja, hay que determinar si hubo una violencia física o verbal en ese momento. FACEBOOK

Para explicar a nivel jurídico qué podría venir contra ella, el abogado Jhon Anthony Pérez Canaría, del bufete Simanca & Asociados Abogados S.A.S, comenzó por aclarar que hay varias posibilidades dentro de lo expuesto en el caso.



Para este profesional en derecho, todas deben probarse, pero "si en principio la señora lanzó objetos por la ventana a su pareja, hay que determinar si hubo una violencia física o verbal en ese momento". En caso de que sí se haya dado algún tipo de violencia, pues se podría configurar el delito de violencia intrafamiliar.



"Esa no es solamente agresión física, también verbal y psicológica. Entonces podría interponerse la denuncia de violencia intrafamiliar en el caso de que se hayan dado esos presupuestos", indicó Pérez Canaría.



Eso por el lado de la situación directa con su pareja, ya que hay otras vías si se documenta bien cuando la protagonista de este caso -o cualquier otra persona- rompe o fracciona vidrios o viviendas aledañas.



Para el abogado, "eso constituye daño en bien ajeno, y se interpone por una demanda civil. Aparta a ello, si al lanzarlas hirió a alguna persona, puede ser lesiones personales, dependerá de las lesiones y los días de incapacidad que determine Medicina Legal si es querellable o no. De no ser querellable y tener más de 180 días de incapacidad, pasará ya a la Fiscalía como lesiones personales".



Es sí, esas lesiones serían evaluadas como culposas, pues por lo general las personas no tienen la intención de herir a los vecinos, sino que simplemente por hacer otra conducta que no se debe, lastiman a alguien más.



Para concluir la explicación, el abogado Jhon Anthony Pérez subrayó que al interponer la demanda civil se debe dejar claro cuál es el monto del daño ocasionado, para que así se le dé traslado y el caso lo asuma un juez.



