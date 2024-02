¿A qué proceso se expone expolicía que les disparó a dos presuntos ladrones en Bogotá?

En la tarde del pasado martes 20 de febrero, dos hombres murieron en las afueras de un restaurante de la localidad de Antonio Nariño, en Bogotá.



De acuerdo con las autoridades, uno de ellos entró al establecimiento comercial para intentar atracar a los comensales. Esta persona resultó ser un exmiembro de Policía, quien se opuso al robo y desenfundó su arma.

En ese momento, se desató un intercambio de disparos en el que resultó herido de muerte el presunto delincuente.



En las cámaras de seguridad se ve que, afuera del local, hay un hombre en una motocicleta. “Al parecer, estaba esperando a este presunto delincuente. (...) Hay (un nuevo) cruce de disparos, donde se lesiona a esta persona y, posteriormente, cae metros adelante y fallece”, precisó la Policía. El deceso ocurrió luego de que el delincuente se estrelló contra un vehículo de carga. Por ello, todavía no son claras las causas de su muerte.



La acción del exuniformado fue celebrada en redes sociales debido a que la misma se da en medio de una ola de atracos a restaurantes que ha elevado la percepción de inseguridad en la capital del país.



Pese a que el arma que usó el expolicía tiene salvoconducto, este fue puesto a disposición de las autoridades competentes, por lo que ahora deberá enfrentar un proceso legal por la acción.

El caso ocurrió en la localidad de Antonio Nariño. Foto: Redes sociales

EL TIEMPO consultó a varios penalistas, quienes analizaron el caso e indicaron el proceso que deberá enfrentar el exuniformado.



Para el penalista Iván Cancino, el expolicía se enfrenta al delito de homicidio. “Para mí, actuó en legítima defensa, pero en el peor de los casos, hubo un exceso de legítima defensa”, dijo.

El presunto ladrón que ingresó al asadero cayó en la vía. Foto: Redes sociales

No obstante, el también penalista Francisco Bernate se apartó de lo dicho por Cancino y señaló que la acción no fue un evento de legítima defensa.



“La persona ya no estaba en un peligro actual inminente para su vida. Reaccionó contra personas que estaban huyendo. Por ende, no hay una legítima defensa; por el contrario, lo que hay es la aplicación de una pena de muerte por el delito de hurto que en Colombia no está permitido”, dijo Bernate.



En este contexto, el penalista expuso dos escenarios. El primero, que haya una investigación y, si eventualmente resultare condenado, se aplica la pena del homicidio agravado, entre otras, por el estado de indefensión que arrojaría una pena de prisión, en principio, entre 33 y 50 años.



Sin embargo, Bernate también expone que es válido plantear que hubo “un exceso en la legítima defensa”, precisamente por ese carácter desproporcional. “Cuando hay un exceso en una legítima defensa, la sanción se puede rebajar hasta en la mitad, de manera que podríamos hablar en ese evento de pena de prisión de más o menos 16 años y medio, 17 años, hasta 25 años, reitero reconociendo el exceso en la legítima defensa”.

