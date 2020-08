A la Fiscalía supuesta estafa en compra de firma petrolera

Ante la Fiscalía fue denunciado un ciudadano indio por una supuesta estafa en un millonario negocio para la exploración de hidrocarburos en Colombia.



En la denuncia interpuesta por los socios de firmas del sector, aparece mencionado, entre otros, el extranjero Dharma Naidu Venkatachalapathy, representante legal de Synergy Industries INC.



El caso estaría asociado a maniobras para quedarse con una importante empresa del sector petrolero sin pagar por todas sus acciones.



En el documento entregado a la Fiscalía se señala que el extranjero contactó el 1 de septiembre a la firma Santa María Petroleum INC, manifestando que manejaba un fondo de 800 millones de dólares y que estaba interesado en hacer negocios con ellos.



Adjuntó una carta de presentación de la empresa inglesa Astra Asset Management UK Limitet firmada por Mark Murray. Se señalaba que estaban interesados en invertir 20 millones de dólares en proyectos en latinoamerica.



En enero de 2018, se selló la compra de acciones por cinco millones 150 mil dólares de la empresa Santa María establecida en Panamá a la firma representada por Dharma Naidu.



El negocio incluía un bono de más de dos millones de dólares. Y unos días después de la firma del acuerdo, dicen los vendedores, su nuevo socio hizo llegar un nuevo documento cambiando gran parte de lo definido e incluyendo nuevas condiciones. En febrero de ese año se firmó un nuevo documento con varias modificaciones al acuerdo inicial.



Dice la denuncia que se hicieron dos modificaciones mas y que finalmente se acordó que el 28 de febrero se haría el pago del dinero acordado por las acciones y que luego de revisar la transferencia, se haría el endoso de las mismas al comprador. Sin embargo la plata no llegó y el comprador argumentó que no hizo el giro por enterarse de deudas que tenía la firma Santa María Petroleum de las que supuestamente no había sido informado.



Se hicieron nuevas modificaciones y se dijo una nueva fecha para el pago, pero el dinero siguió sin llegar y el comprador señaló que tenía problemas con las cuentas abiertas exclusivamente para recibir ese dinero en Colombia. Se cambiaron las cuentas y se fijó una nueva fecha de entrega del dinero para el mes de abril cuando el comprador notificó que las acciones iban a ser cedidas a la fiscal Astra Energy con domicilio en Islas Caimán.



Luego, se le en la denuncia, se giraron los recursos pero una parte importante del pago llegó de un bufett de abogados distinto a la empresa compradora por lo que el banco solo acredito la entrega de 600 mil dólares y un millón 349 quedaron enredados. Los vendedores entregaron las acciones.



Se habrían adelantado nuevas reuniones y cambios de cuentas y al final el comprador echó para atrás la operación del giro del dinero. Luego en agosto, luego de nuevas reuniones se hizo un pago.



Sin embargo el dinero del bono no llegó y con el tiempo, señalan los demandantes, el comprados empezó a exigir el pago de dinero pos supuestos daños ocasionados en el marco del negocio. Sumado a esto, dice la denuncia, la firma Astra Energy, accionista mayoritaria, hizo reuniones sin la presencia de sus socios y modificó sus estatutos con lo que habría afectado a los socios minoritarios.



Concluyen los demandantes que el comprados solo terminó pagando dos millones 700 mil dólares y estarían enredados otros ocho millones de dólares.



Concluyen los demandantes, que hubo una serie de maniobras de los compradores, incluso desde el inicio de las negociaciones, para no pagar el dinero completo por las acciones de Santa María Petroleum INC. que ahora se llama Omnia Energy.



Por los hechos ya fue citado a interrogatorio en la Fiscalía Dharma Naidu Venkatachalapathy.



