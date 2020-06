Por escándalo de corrupción en el Ejército, a juicio general Romero

Por presuntas irregularidades en el suministro de combustible de la unidad militar y así como en la expedición de salvoconductos para tenencia de armas, la Procuraduría llamó a juicio disciplinario al general (r) Jorge Horacio Romero Pinzón, excomandante de la Cuarta Brigada del Ejército, con sede en Medellín.



El Ministerio Público calificó provisionalmente las faltas, presuntamente cometidas por Romero Pinzón, como gravísimas a título de dolo.

En relación con el suministro de gasolina, las investigaciones de la Procuraduría señalan que el general Romero habría permitido el uso indebido, durante febrero y mayo de 2016, del combustible destinado a la brigada para garantizar la movilidad de los vehículos que prestaban los servicios a la Cuarta Brigada.



"Al parecer existieron consumos exagerados que no correspondían con los kilómetros recorridos, se depositaba en canecas y no en los vehículos a los que se relacionaba el cobro, e incluso se cargaba su uso a aquellos cuyos recorridos eran mínimos o nulos", señaló el órgano de control.



La Procuraduría indicó que el general sabía que con su conducta daba lugar al uso indebido del combustible asignado para los vehículos de la brigada que comandaba, y a pesar de ello, "de manera libre y voluntaria habría decidido no realizar labores para que cesara la conducta o impedir que ocurriera".

Además, también se le cuestiona al general haber omitido, presuntamente, denunciar el apoderamiento ilegal del combustible durante el periodo en que se desempeñó como jefe de la Cuarta Brigada, hechos de los que, al parecer, él tenía pleno conocimiento.



Según la Procuraduría, Romero habría optado deliberadamente por guardar silencio y dio instrucciones al oficial que le dio a conocer la situación para hacer lo mismo.

Por otro lado, el órgano de control llamó a juicio al general porque, presuntamente, se extralimitó en sus funciones al atribuirse en forma directa el estudio de los documentos para la expedición de permisos de tenencia y porte de armas, así como la revalidación de ellos.



Según las pesquisas, esto lo hizo para definir a quiénes le negaba o expedía los salvoconductos, función que le correspondía al Departamento Control Comercio de Armas, Municipios y Explosivos y al jefe de Estado Mayor.



Por estos mismos hechos de presunta corrupción a mediados del año pasado fue capturado el general (r) Romero Pinzón, a quien el Tribunal Superior de Bogotá lo cobijó con medida privativa de la libertad mientras seguía el caso en su contra.

JUSTICIA

