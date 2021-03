Por ser hombre, impiden trabajar a camarógrafo de CM& en marcha del 8M

El día lunes se llevaron a cabo diversas manifestaciones en conmemoración por el Día de la mujer. En el ‘8M’ se pidió el cese de la violencia contra las mujeres, la reivindicación de sus derechos y el pleno cumplimiento de sus libertades. Se recordaron, además, a las víctimas de feminicidios en lo que va de 2021 –hay al menos 37 registrados, según las autoridades–.

En el marco de las marchas a lo largo y ancho de la capital, se presentaron algunas ‘manchas’: hubo actos de vandalismo, enfrentamientos con el Esmad y una que otra agresión registrada en video.

Así fueron las marchas del '8M' en Bogotá. Foto: EL TIEMPO

Un camarógrafo del noticiero CM&, por ejemplo, fue abordado mientras grababa el avance de una de las manifestaciones en Bogotá. Al parecer, él ‘no podía’ estar ahí.



Los hechos fueron denunciados por la periodista Diana Giraldo en su cuenta de Twitter.

“Defiendo y reivindico el derecho a protestar, pero NO aceptó la violencia contra mi camarógrafo Marco Solórzano”, escribió en la publicación, la cual viene acompañada por un video.



“Cuando lo agreden a él, me agraden a mi como mujer y trabajadora”, puntualizó.



En el metraje se ve que Solórzano hace un paneo del paso del grupo marchante cuando, de un momento a otro, lo abordan varias mujeres pidiéndole que se vaya. Ellas dicen que él no puede estar en ese espacio. La periodista les dice que no puede trabajar sin camarógrafo (las imágenes son parte esencial de cualquier ejercicio de reportería).



Las mujeres le dicen a Diana que ella sí puede cubrir la marchar, sin embargo, “él (Solórzano) no”.

Defiendo y reivindico el derecho a protestar pero NO aceptó la violencia contra mi camarógrafo Marco Solorzano quien me acompañaba en el cubrimiento de la marcha 8m. Cuando lo agreden a él, me agraden a mi como mujer y trabajadora

La periodista insiste en saber la razón por la cual el camarógrafo no puede estar ahí. La manifestante repite, una y otra vez, “tú sí (Diana), pero él no”. Y luego se va sin dar mayores explicaciones a su negativa.

El ‘8M’ fue conmemorado de forma masiva en todo el mundo. Hubo manifestaciones en grandes ciudades capitales que, incluso, se llenaron de carteles y plantones desde el fin de semana.



En Bogotá y el resto del país, más allá de los momentos escabrosos, las marchas multitudinarias se llevaron a cabo con cierta normalidad.

Performance artístico en Medellín por los feminicidios en Colombia. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

A propósito de los disturbios en la capital, la alcaldesa Claudia López se pronunció mediante su cuenta de Twitter. “Esta es la era del cuidado y por ende la de las mujeres. Que el vandalismo de unas pocas ayer, inducido por extremos políticos destructivos, no opaque las mayorías de mujeres que ayer y siempre defienden la vida, el cuidado, la empatía/solidaridad y la construcción de paz”, afirmó.

Esta es la era del cuidado y por ende la de las mujeres. Que el vandalismo de unas pocas ayer, inducido por extremos políticos destructivos, no opaque las mayorías de mujeres que ayer y siempre defienden la vida, el cuidado, la empatía/solidaridad y la construcción de paz

