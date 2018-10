Juez ordena que Claudia López que se retracte por Twitter 

La exsenadora Claudia López tendrá que retractarse, a través de su cuenta de Twitter, de las afirmaciones que por esa misma red social hizo en contra del abogado Abelardo de la Espriella, a quien acusó de ser un "confeso del narcoparamilitarismo".

En cumplimiento con otra orden judicial la excongresista manifestó, el pasado 11 de septiembre, ante la programa radial 'Vía Pública' de Colmundo Radio que "en cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado Octavo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá Distrito Capital, manifiesto que el Tweet del 19 de julio de 2018, en el que indiqué que el hoy demandante Abelardo de la Espriella Otero era un miembro confe3so del narcoparamilitarismo, no tiene fundamento judicial admisible y por lo tanto no tiene certeza jurídica"



Sin embargo, para el tribunal no es suficiente la retractación hecha a través del programa de radio, por lo que el pasado 25 le ordenó nuevamente retractarse, pero e "condiciones de equidad".



Es decir, el juez pidió que fuera a través de la misma red social mediante la cual acuso al abogado. Pidió también que se eliminara el trino de su cuenta de Twitter.



Esta decisión fue dejada en firme por el Juzgado Octavo Penal Municipal, luego de que López pidiera decretar la nulidad del fallo del 25 de septiembre, al considerar que la retractación de sus declaraciones fue "debidamente cumplida".



El Juez negó esa solicitud y decretó 48 horas para que la excongresista "proceda al cumplimiento formal y material del fallo calendado 05 de septiembre de 2018, de acuerdo con la forma, modo, condiciones y apreciaciones realizadas en el auto de 25 de septiembre de 2018"





JUSTICIA