134 personas han sido secuestradas este año

Según el reporte de denuncias sobre secuestro, en el país han sido privadas arbitrariamente de su libertad 134 personas a manos de grupos organizados y delincuencia común.

Según el mismo reporte, en el 2017 se registraron 160 casos de secuestros. Este año se han capturado 447 personas por ese delito.



Sin embargo, la cifra de los que están secuestrados es menor. Actualmente el Gobierno asegura que hay por lo menos 10 personas que siguen privadas de su libertad.



Hasta el momento se tendría la certeza de que dos de esos secuestrados, que fueron plagiados este año, siguen con vida.



Se trata del gerente de la de la empresa de Servicios Públicos de Arauca, José Leonardo Ataya, de quien dicen es un secuestro extorsivo por parte del Eln. La última prueba de supervivencia la habrían recibido sus familiares en agosto.



El hijo del exgobernador Luis Eduardo Ataya fue secuestrado en enero y se dice estaría o habría pasado por la frontera con Venezuela.



Además de él, está Rafael Andrés Riaño, contratista de Ecopetrol quien fue secuestrado en enero de este año. También estaría en poder del Eln.



Entre los secuestrados que reconoce el Gobierno y por los cuales ha pedido la liberación por parte del Eln, uno estaría muerto. Se trata de Javier Enrique Alvernia González, quien había sido secuestrado en 2014 y reportado como muerto en 2016, según medios locales.



Además, entre los plagiados que no se sabe si están con vida o no, están el diseñador gráfico Diego Carvajal, secuestrado en agosto de 2006; Carlos Cifuentes, en 2011; el estudiante Edwin Guerrero, plagiado en octubre de 2011; José María Reiner, en 2011; Dúmar Delgado, en 2012 y Wílmar Ramírez en 2014.



Las autoridades dicen que no conocen de más casos en los que estén involucrados menores de edad, como lo es el del pequeño Cristo José Contreras, quien duró siete días privado de la libertad. Hoy ya está con sus familiares y se investiga quien estuvo detrás de su secuestro.





JUSTICIA