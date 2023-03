Más de 10 denuncias de acoso sexual fueron conocidas por el grupo de instrucción del Inpec que deberá tomar una decisión frente al caso de un teniente activo de esa institución que, al parecer, se aprovechaba de su rango como oficial.



(Le recomendamos leer: Cárcel a hombre que habría torturado y arrancado dientes de oro a líder comunal).



Según testimonios de las víctimas, el hombre acosaba sexualmente a bachilleres que estaban en la institución prestando servicio militar y los chantajeaba con calificaciones positivas en la entidad.

Se trata de Emiro Cantero, un teniente, que por lo general, prestaba sus servicios en centros carcelarios de Antioquia, lugar en donde habría iniciado los presuntos acosos.



Sus antecedentes se remontan hasta 2018, cuando cuatro bachilleres de la cárcel el Pedregal de Medellín denunciaron que Cantero, en su condición de Comandante de uno de los bloques de guardia, los habría acosado sexualmente.



Según esa versión, el oficial los obligaba a aceptar invitaciones que él les hacía y en medio de una conversación, les insinuaba algunas cosas a cambio de buenas calificaciones en sus reportes de la institución.



En ese momento, la Fiscalía conoció las denuncias y desde la entidad, decidieron trasladar a Cantero hasta una cárcel en Quibdó, Chocó.

Facebook Twitter Linkedin

Imagen de referencia. Foto: Alcaldía de Cali

(Le podría interesar: Video: así es la nueva celda del 'Negro Ober'; se quejó por falta de televisor).



No obstante, se dice que en ese lugar también habría acosado a algunos de sus subalternos, pero nunca se conoció una denuncia oficial.



La historia se repitió cuando el sujeto fue trasladado a una prisión en la región de Apartadó, en el Urabá antioqueño, en donde, al parecer, habría incurrido de nuevo en seis casos de acoso sexual.



Auxiliares de esa cárcel denunciaron los hechos y pusieron en conocimiento de las autoridades el comportamiento de Cantero para sobornar a los uniformados.



(Además: Fiscalía descarta atentado contra jefe de la UNP: fue un intento de robo).



En diálogo con Blu Radio, Felipe Quimbayo, presidente del Sindicato de Empleados Unidos Penitenciarios se refirió a la situación:



“Simplemente arremetía contra ellos (los bachilleres) con las conductas o la calificación de su año de servicio militar, porque, si no culminan con una calificación excelente o satisfactoria, no podían seguir en el curso del Inpec”, afirmó el trabajador.



Quimbayo también envió un mensaje a las autoridades para que se tomen medidas frente al caso: “trasladarlo de cárcel no es la solución, la solución es hacer una investigación definitiva y mirar el grado de culpabilidad tenga, aquí la Fiscalía también debe hacer una investigación”.



Por su parte, directivos del Inpec anunciaron un proceso disciplinario en contra del uniformado y afirmaron que será un grupo de instrucción quien tome una decisión en el caso de Cantero.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Lea más noticias...

Procuraduría puso la lupa a denuncias de acoso sexual en Colegio Bethlemitas

El prontuario de 'Negro Óber', jefe criminal que amenaza desde prisión

Inpec traslada a ‘Negro Óber’ tras video con amenazas a comerciantes