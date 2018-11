Indígenas de Chocó protestan contra Duque en el centro de Bogotá

Los cerca de 450 indígenas que llegaron de Chocó a Bogotá para dialogar con el Gobierno Duque por la desatención de su territorio, en el Bajo Atrato, durmieron en la noche de este martes en el piso de una vieja casona del centro de la ciudad y gran parte de ellos durmieron incluso en las calles aledañas a esta.

Dicen que vinieron a la capital a ponerle de presente al Gobierno la grave situación que atraviesan sus territorios debido a las confrontaciones entre distintos grupos armados y los hace permanecer confinados. Y aunque han dialogado con representantes del Gobierno se quejan de “falta de garantías” por parte de la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez.



“Venimos huyendo de la violencia y acá en Bogotá llegamos a ser revictimizados; nos retuvieron la movilización a la entrada de la capital de los Colombianos, a la libre protesta en la Plaza de Bolívar, y condenados a la tortura del frío de la sabana y la indiferencia de la institucionalidad que desconoce la realidad de las regiones, como la del Chocó”, dicen.



Los diálogos, que se suspendieron a la media noche del martes, se retomaron este miércoles en la sede de la Personería distrital. “Nos están matando, no podemos cazar, no podemos danzar, porque los fusiles son más fuertes”, dijo un vocero embera en la entrada de esa entidad. “Venimos porque no aguantamos más en nuestros territorios”.



Por su parte, la ministra del Interior señaló que esa cartera sí ha brindado “garantías, atención inmediata” y lidera espacios de diálogos como ese “para llegar a acuerdos realizables y en beneficio de estas comunidades”.



Los delegados representan a los pueblos indígenas Embera, Wounaan y Zenú, de los Municipios de RioSucio y Carmen de Darién de Chocó. Esa delegación que se movilizó, bajo el nombre de Minga por la Vida, pide que el Gobierno reconozca “la difícil situación de guerra y conflicto que aún se vive en los territorios” y ya anunciaron que se sumarán a la movilización estudiantil que se realizará este jueves en todo el país.



Uno de los líderes de esta movilización es Luis Kankui, dirigente Indígena Kankuamo y consejero mayor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC). Kankui dice que el diálogo entablado con el Gobierno es fundamentalmente para abordar temas de derechos humanos, acuerdos incumplidos y la paz en su territorio.



Feliciano Valencia, premio Nacional de Paz en el 2000 y actual senador, también ha acompañado ese proceso de diálogo. Propone que se establezca “una misión de Verificación donde asistan las instituciones del Estado, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, la Defensoría del Pueblo, congresistas, la ONIC” con el fin de que “el Gobierno de Duque se dé cuenta de primera mano de lo que las comunidades han manifestado al ministerio del Interior”.



El senador Valencia también explicó que la protesta al frente de la Personería, en el centro de Bogotá, se trata de una movilización en la cual a través de danzas mujeres indígenas “manifiestan a funcionarios del Gobierno su deseo de retornar a unos territorios tranquilos sin la presencia de grupos armados”.



Los indígenas siguen a la espera de soluciones concretas a sus problemas por parte del Gobierno. Además de la ONIC, las organizaciones parte de esta movilización son el Cabildo Mayor Indígena de la Zona del Bajo Atrato, la Asociación Wounaan del Darién Chocoano, el Pueblo Wounaan, la Asociación Tradicional Indígena del Carmen del Darién, la Asociación de Cabildo Indígena de Chocó, la Federación de Asociaciones de Cabildo Indígena de Chocó, la Organización de la Nación Embera y la

Mesa Indígena de Concertación del Chocó.





REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA

@pazELTIEMPO