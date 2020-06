Imputan cargos a cuatro soldados por muerte de perro lanzado al aire

La Fiscalía judicializó a cuatro soldados que aparecen en un video en el que uno de ellos lanza al aire a un perro ocasionándole la muerte por el impacto contra el suelo.



La Fiscalía imputó el cargo de maltrato animal agravado a Johnny Alexánder Angulo Zamora, como presunto autor de dicha conducta, y en calidad de coautores a Joseel Duván Ibarra Bravo, Edwin Evelio Usama y John Fleider Ortiz Cabezas.

Los exmilitares no aceptaron el cargo imputado.



El juez del caso dictó una medida de aseguramiento no privativa de la libertad, consistente en la obligación de presentarse ante el despacho de la Fiscalía y observar buena conducta a nivel individual, familiar y social.



(Le puede interesar: Retiran del Ejército a cuatro militares por maltrato animal en Nariño)



Los hechos que se conocieron por un video que circuló en redes sociales, "se registró en la base militar El Páramo, ubicada en la vereda Monopamba de la citada población nariñense, este 8 de junio, cuando al parecer Angulo Zamora lanzó desde una altura de 2,35 metros y a una distancia de 12,4 m. a una canina de nombre Luna, y le causó la muerte".



La Fiscalía evidenció la posible participación en el hecho de Joseel Duván Ibarra, quien presuntamente grabó imágenes del suceso, mientras que los otros dos investigados al parecer no hicieron nada para evitar la muerte de la cachorra criolla de 4 meses.



(Además: Quiénes son los militares expulsados por maltrato animal en Nariño)



Como parte de la investigación, la Fiscalía exhumó el cadáver del animal y la necropsia forense la realizó la Universidad de Nariño.



Los uniformados fueron desvinculados del Ejército por decisión del general Eduardo Enrique Zapateiro, comandante de esa fuerza.



JUSTICIA

@JusticiaET

justicia@eltiempo.com