¿Quién es la monja que defendió a 'capa y espada' a Uribe en la calle?

La hermana Adriana Torres lleva dos décadas dedicada a la religión. Comenzó su camino espiritual a los 13 años y este martes llegó desde la comuna de Santo Domingo en Medellín a Bogotá para apoyar al expresidente Álvaro Uribe durante su indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia.



"Yo vine a Bogotá con el fin de orar por el senador, orar por su bienestar y sobre todo orar por los violentos del país. A mi no me pagaron nada, Colombia no merece más violencia y no hay que hacer tanta algarabía por la citación de Uribe", aseguró.

La religiosa, quien dice ser líder social del grupo tendencia, encargado de ayudar y proteger a las mujeres cabezas de hogar, desplazadas y violentadas, lleva desde las 10 de la mañana gritando arengas a favor del exmandatario.



(Le puede interesar: Así avanzan las movilizaciones en Bogotá por la audiencia a Uribe)



La mujer asegura que sin el senador no hubiese sido posible la creación de este grupo. "Hace 4 años a nuestro gran presidente Uribe se le ocurrió crear este grupo de ayuda que ha permitido mejorar la calidad de vida de muchas de las mujeres de nuestra población", dijo.



Además afirmó que: "El presidente Uribe ha sido la única persona que ha hecho algo por el país y por Medellín. Él es un hombre justo y bueno y la biblia dice que las personas buenas y que obran bien heredarán el reino de Dios y yo sé que papito Dios lo va a proteger porque él es bueno".



Por su labor como líder social, asegura que hace 8 meses fue amenazada, golpeada y expulsada de algunas de las comunas por grupos armados al margen de la ley, quienes no aceptan que ayude a la comunidad, ni que haga parte del Centro Democrático.



La religiosa dice que gracias a su partido político obtiene seguridad y guardaespaldas que la protegen ante las amenazas sufridas.



(También puede leer: El abecé de la indagatoria de Álvaro Uribe ante la Corte)

Tras dedicar 20 años a la religión, está convencida de que su labor en el mundo es apoyar a los buenos y repudiar cualquier tipo de injusticia.



“¡Que viva el sagrado Álvaro Uribe!”, “¿Por qué lo persiguen? ¡Que viva el presidente Álvaro Uribe!” y “Álvaro Uribe está con el señor Jesús”, fueron algunas de sus arengas.



La hermana dijo que estará apoyando al senador hasta que termine su indagatoria.



"Me voy a quedar aquí hasta la 1 de la tarde orando por el senador y la paz de Colombia e invito a todos a que vengan y se den cuenta de la inocencia de él", agregó.



EL TIEMPO