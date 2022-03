Recientemente se conoció un caso de acoso y abuso en un colegio de Bogotá que fue denunciado por una madre de familia de un joven de 15 años de dad, quien descubrió varios mensajes en el teléfono de su hijo que daban cuenta de las relaciones sexuales que había sostenido con su profesora.



Según se conoció por medio de la denunciante, la docente tiene 28 años de edad y habría abusado de su posición de poder para escribirle al joven que quería más besos a cambio de "notas por cuadrar".

La madre asegura que el joven le ha contado que la profesora fue quien lo comenzó a contactar luego de una operación que le hicieron en las cordales.



“Él le pregunta a la docente que cómo se consiguió el teléfono y así empieza a convencerlo de todo. Hasta lo regaña por no contestarle. Mi hijo dice que se llegó a sentir acosado y que él se sentía presionado porque le iba mal en inglés que le dictaba otra profesora y que la educadora implicada le dijo que le podía ayudar con eso pero que se vieran por fuera del colegio”, señala la madre.



Por su parte, la docente respondió a los señalamientos de la madre y en el programa 6AM Hoy por Hoy de Caracol Radio aseguró que ella no es la mala de la historia y que la madre del menor la está "dejando por el piso".



(Puede leer: Profesora es acusada de sostener relaciones con su alumno en Bogotá).



"Ella está diciendo que fue acoso, que fue abuso, y no fue así. Todo fue consensuado con el estudiante. También está diciendo que eso fue hace un año y eso también es completamente falso. Si bien las conversaciones con él empiezan entre julio y agosto por temas netamente académicos, ya luego entre y octubre y noviembre se van tornando diferentes", comentó la profesora.



Además, en este mismo diálogo, la docente que el joven "es un estudiante de 15 años con la capacidad de decidir si quiere o no quiere, pero en ningún momento lo coaccioné o lo obligué".



La mujer afirmó que la iniciativa para los primeros encuentros entre ambos se dio también por parte de joven.



(Puede leer: Marymount: Fiscalía tendrá que priorizar casos de abuso en colegios).



"Él mismo es el que me busca, el que me dice '¿Estás libre? ¿Tienes algo por hacer?' Entonces también es cosa del estudiante, no es culpa mía", afirmó.



La docente aseguró que aunque considera que legalmente no hubo un abuso, si fue un error lo que sucedió y ahora está pagando las consecuencias. Además, manifestó que no entiende cómo tantas personas consiguieron su número de celular, a donde le han estado llegando mensajes con insultos.



"Se me fueron las luces, no sé qué pasó, fue un error. Claramente ahora lo estoy pagando. (...) Estoy pasando un momento super difícil, entiendo que fue un error de mi parte, pero creo que no era la manera de arreglar las cosas. Lamentablemente si se terminó el contrato con el colegio",