Desde ciudad de Panamá, el fiscal general Francisco Barbosa se refirió este martes a las recientes declaraciones del candidato presidencial Gustavo Petro, quien habló sobre versiones que aseguran que renunciaría a su puesto en el Senado para centrarse en su campaña presidencial, y aclaró que es un tema que aún no tiene definido.



"Ese no es un problema todavía vigente porque no quiero quedar en manos de la Fiscalía. No me da garantías. Como se probó antes de ser congresista", señaló Petro.



El fiscal Barbosa le respondió: "Es lamentable que el señor Gustavo Petro pretenda ser presidente de la República cabalgando sobre las instituciones judiciales del país. La Fiscalía General de la Nación, sus funcionarios, la institucionalidad colombiana, la Rama Judicial se respetan y hacen parte del Estado de Derecho".



Y por último, expresó: "En democracia las reglas deben respetarse y no desconocerse".



Cabe señalar que no existe ningún tipo de inhabilidad o plazo para que Petro renuncie a su curul en el Senado y seguir tanto con su campaña como con su actividad legislativa.



