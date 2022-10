El pasado martes 4 de octubre, el país se enteró del horroroso homicidio de Gabriel Esteban González, un niño de cinco años asesinado por su papá, Gabriel Enrique González, quien, al parecer, había planeado su muerte en venganza a la mamá del niño y su expareja sentimental.

Este caso se enmarca en uno de violencia vicaria, es decir, la violencia que instrumentaliza a un tercero para afligir y hacerle daño a otra persona de manera indirecta, siendo esta su víctima final.



Sylvia Mesa Peluffo es psicóloga costarricense con máster en Estudios de la Mujer, investigadora y consultora. Foto: Cortesía

Para entender más este concepto, por qué se tiene que ver el caso con perspectiva de género y qué hacer para prevenir esta violencia, EL TIEMPO habló con Sylvia Mesa Peluffo, una de las sabias del Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento (Mecsevi) de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará) de la Organización de Estados Americanos (OEA).

Aunque el Comité ha registrado otros hechos de violencia vicaria, Mesa Peluffo señala que el asesinato premeditado de Gabriel Esteban es inédito y muestra las grietas del sistema judicial colombiano, que no previno esta situación.

Además, la experta analizó otro fenómeno que se enmarca como violencia vicaria y que está creciendo en América Latina. El síndrome de alienación parental se usa para negar la custodia exclusiva, en la mayoría de los casos a las madres, en procesos de separación por casos de denuncias de abuso contra el padre.



¿Cómo identificamos que el caso de Gabriel Esteban es uno de violencia vicaria contra la madre?

​

En este caso preciso hablamos de violencia vicaria porque se ejerce violencia contra el niño para dañar a la mujer. Es muy evidente en esta situación porque el señor le deja una USB a la mamá contándole lo que iba a hacer y le escribe cuando cumplió su plan. Eso nos habla de un objetivo y es ejercer poder y control sobre ella. Los agresores siempre buscan mantener el control sobre las mujeres.

En este caso, él lo perdió cuando terminó la relación y ella comenzó a salir con alguien más. Ya no la puede afectar directamente. Entonces, ¿cuál es la otra forma de hacerlo? A través del hijo que comparten. Y hace algo que es escalofriante, que es matar a un niño, que es su hijo de cinco años. Esa mamá estará toda su vida atormentada y cargará con un sentimiento de culpa, de que no cuidó lo suficiente al niño, de que se hubiera negado a entregárselo al papá, de que no le estuviera pasando esto si no hubiera conseguido una pareja nueva. Es todo un mecanismo de tortura con el que el señor se aseguró de ejercer poder sobre ella.

¿Desde hace cuánto se habla de violencia vicaria como tipología de violencia?

​

No se habla desde hace mucho. Por eso la importancia de visibilizarla.

Gabriel González Cubillos fue capturado en Nilo, Cundinamarca. Foto: Policía

¿Qué problemas de raíz hay en este caso puntual?

​

Una falla del sistema judicial. Nadie pensó que el papá era un peligro para el niño, solamente para la señora. Cultural y jurídicamente, se habla del derecho de los niños y niñas a tener una familia, un padre y una madre. Eso es cierto, pero solo debe de aplicarse cuando estos estén libres de algún riesgo. Nadie pensó en el interés superior de Gabriel Esteban y se le permitió al padre llevarse a su hijo cada 15 días. Esto no pasa solo en Colombia, sino en todos los países, porque la violencia vicaria también se ejerce contra los niños cuando el padre le pega a su mamá, porque están afectando a una persona que ellos aman.

El padre es, según las estadísticas, el principal agresor de sus hijos menores. Cifras de Medicina Legal indican que entre 2019 a agosto de 2022 se presentaron 25 homicidios perpetrados por el padre.

TWITTER

Con lo que dice, ¿el Estado colombiano tiene responsabilidad en la muerte de Gabriel Esteban?

​

Si el Estado colombiano toma las medidas necesarias para sancionar, corregir y prevenir que esto vuelva ocurrir, es poco probable que llegue a los estrados judiciales. Pero si no hace lo suficiente y las Comisarías de Familia siguen permitiendo las custodias compartidas a padres que pueden maltratar a sus hijos, el caso podría llegar a la Corte Interamericana y el país recibir una sanción. Primero se debe agotar la vía interna.

¿Por qué se tiene que abordar la protección de los derechos de los niños con una perspectiva de género para evitar situaciones como la de Gabriel Esteban?

​

En el caso puntual, pero sirve para otros, se necesita una perspectiva de género para leer lo que está pasando en el proceso de separación de una pareja y los pleitos por custodia. La mamá de Gabriel Esteban había pedido medidas de protección contra el papá de su hijo. Y cuando se las concedieron, no se consideró y valoró la posibilidad de riesgo para el niño y la garantía de sus derechos.

Usted dice que también es violencia vicaria cuando un padre le pega a su pareja y el niño observa el dolor causado a su mamá. ¿Qué otras expresiones de violencia vicaria hay?

​

Por ejemplo, cuando a una chica le dicen que ceda al abuso sexual o sino abusan de su hermana menor. Ella acepta, entre comillas, pero eso es una extorsión, para que no le hagan daño a su hermana. También se cuentan las amenazas de muerte a cercanos para afectar a la víctima final. Y ha pasado. Feminicidios en los que matan a la mamá o a la amiga de la pareja, para que la mujer sepa lo que le espera.

En síntesis, la violencia siempre es un ejercicio abusivo del poder.

TWITTER

¿Y cuando los padres no permiten dejar salir del país a sus hijos tras separarse de la madre de otra nacionalidad?

​

Se podría clasificar como violencia vicaria afinando el concepto. Esa es otra forma de hacer control y obligar a las madres a quedarse, por ejemplo, en Colombia cuando tienen la posibilidad de estar en otro país con sus hijos, lejos de su agresor. Esto ocurre mucho en separaciones con denuncias de violencia. En síntesis, la violencia siempre es un ejercicio abusivo del poder. Recuerdo un caso que tuve hace muchos años en Costa Rica. Dos niñas y la mamá agredidas por su papá y pareja. Un tribunal de familia le autorizó la salida basándose en los informes psicológicos de las menores. Los estados se cuidan mucho en situaciones como estas porque implican una ruptura del vínculo con uno de los progenitores. Recuerdo otro caso de una mujer que huyó con sus hijos violentados y la pidieron en extradición por secuestro. Eso es otra forma de control.

¿Por qué esta búsqueda de controlar a las mujeres, bien sea de forma directa o indirecta a través de los hijos?

​

La violencia contra las mujeres es una violencia de tipo estructural. La Convención Belém do Pará explica que estas violencias se derivan de la existencia de relaciones históricamente desiguales entre las mujeres y los hombres. Además, está la misoginia, el odio hacia las mujeres y la intención de minimizarlas, burlarse de ellas, controlarlas y castigarlas. Y eso pasó con el caso de Gabriel Esteban.

Recientemente, el Comité sacó un comunicado en conjunto con Naciones Unidas sobre el síndrome de alienación parental como un caso de violencia vicaria. ¿Qué es este síndrome?

​

Este concepto lo introdujo Richard Gardner, un psiquiatra forense de EE.UU., en la década de los 80. No tiene sustento científico alguno, no es reconocido por la Organización Mundial de la Salud ni la asociación de psiquiatría de Estados Unidos, pero es usado en casos de separación de padres y de custodia de los hijos. Grosso modo, es desestimar una denuncia de violencia contra uno de los padres, por lo general contra el padre, por estar influenciado, alienado, de la contraparte. Esto es una agresión contra los niños y niñas que sufren abusos sexuales y no se les creen y se duda de su palabra. Son muy contados los casos en los que hay relatos falsos y estos se notan. Basándose en este síndrome, se les impide a las madres tener la custodia exclusiva de sus hijos y, por ende, la comparten con el padre agresor. Lo preocupante es que hay algunos países que tienen este síndrome en sus legislaciones.

¿Cómo cuáles?

​

Brasil es uno de ellos y en Uruguay hay un proyecto de ley sobre custodia compartida que preocupa. El proyecto pretende que los padres separados tengan acceso a sus hijos, aun cuando hayan sido denunciados en el marco de la ley integral de violencia contra las mujeres. Con esto, estarían exponiendo a los chicos a irse con una persona que es violenta. Además, el texto dice que cuando un niño o una niña se niegan a ver a su padre al asegurar que fueron abusados, una comisión de especialistas los va a interrogar. ¿Por qué un juez no puede oír el relato y discernir sobre su historia? Pasa igual cuando obligan a una mujer que quiere interrumpir su embarazo por peligro en su salud a tener cita con psicóloga, trabajadora social, psiquiátrica, ginecóloga, para poder abortar. Les ponen trabas.

¿Cuántos niños están sometidos a situaciones de violencia porque no se les valoró un riesgo? ¿Por qué solo se tomaron medidas para la madre y no para ellos? ¿Por qué no se les creyó cuando hablaron?

TWITTER

¿Cómo luchar contra la violencia vicaria?

​

Cuando dicen que para acabar con la violencia hay que tratar a los agresores, como en el caso del papá de Gabriel Esteban, que le recomendaron, no le ordenaron, citas de psicología para controlar su comportamiento de acoso y abuso, mi respuesta es que hay que cambiar la cultura. Él es un agresor de alto riesgo y nunca se dieron cuenta, ¿qué le va a servir una terapia a alguien que fue capaz de matar a su propio hijo? ¿Cómo cambiar la cultura? A largo plazo, enseñando a los niños y niñas, adolescentes sobre igualdad, equidad, sobre formas de relación no violentas. En esto de la prevención, es importante que las instituciones educativas tengan espacios de escucha para los niños y niñas, que se sientan escuchados y sientan que pueden hablar tranquilamente y se les va a creer. A corto plazo hay que aprender a medir riesgos.

¿Cómo se miden riesgos para prevenir este tipo de violencia?

​

Es importante que las personas que trabajan en instituciones judiciales y administrativas de infancia, como las Comisarías de Familia, tengan escalas de riesgo y las apliquen. En Costa Rica contamos con estas herramientas para prevenir feminicidios. Investigando su aplicación, nos dimos cuenta que las usan de memoria y aplicarlas así podría llevar a que se salten algún factor y el diagnóstico de riesgo no refleje la situación real de la mujer. Hay que usar los cómputos al pie de la letra y además capacitar a los funcionarios y funcionaria policiales y judiciales para que identifiquen violencias, para que no caigan en estereotipos y para que sean capaces de brindar protección. Esa debe ser la premisa principal y para tomar decisiones no pueden operar prejuicios. Hay que basarse en la evidencia y en los relatos. Una mala decisión pone en peligro a los niños, niñas y adolescentes, que son los más vulnerables.

¿Manejan datos sobre violencia vicaria?

Personalmente, no. Es que los casos no son tan frecuentes, pero existen.

El caso de Gabriel Esteban recordó otro de una madre que se suicidó con su hijo en Ibagué, al parecer, por su situación económica. ¿Se pueden comparar estos casos o situaciones en la que las mujeres también instrumentalizan a sus hijos para cualquier fin?

​

El caso de Gabriel Esteban puede ser aislado, pero hay otro tema que no es aislado y es el problema de la mala valoración al régimen de visitas y custodia. ¿Cuántos niños están sometidos a situaciones de violencia porque no se les valoró un riesgo? ¿Por qué solo se tomaron medidas para la madre y no para ellos? ¿Por qué no se les creyó cuando hablaron? Esto hace parte de esa violencia estructural, que es posible por el desbalance de poder. Y claro, hay mujeres que pueden matar a sus hijos, pero las motivaciones son otras. Eso tampoco debería estar pasando. Estadísticamente son más casos de niñas y mujeres violentadas que de hombres, por eso hay leyes de protección especiales para las mujeres, porque una de cada tres mujeres en la región es violentada. Esa cifra es vieja y se estima que el porcentaje es mayor, pues ahora las mujeres sí identifican la violencia. La violencia direccional contra las mujeres es extrema y por eso no es viable este tipo de comparaciones.