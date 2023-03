En una cama de la unidad de cuidados intensivos del hospital Federico Lleras Acosta, de Ibagué, falleció la tarde de este lunes, 27 de marzo, Gabriel Esteban González Cubillos: el hombre condenado por el asesinato de su hijo de 5 años.



El violento suceso fue confirmado por las autoridades de Melgar, Tolima, cuando en octubre del año pasado el hombre de 50 años asfixió a su hijo en un hotel de esa ciudad y le envió fotografías del cuerpo sin vida a la mamá del menor.

González Cubillos era trabajador de un archivo en una multinacional y era oriundo del municipio de Tocancipá.



Días después del homicidio del menor, usuarios en redes sociales compartieron imágenes que había publicado el hombre, en las cuales se ve compartiendo con su hijo y enseñándole a leer un cuento infantil.



Dentro del expediente que recogió la Fiscalía en su momento, también reposan fotografías del niño que fueron compartidas por el mismo González Cubillos un día antes de acabar con la vida del menor. La publicación de Facebook decía: “Recuerdos lindos en familia”.

El hombre de 50 años fue condenado por el asesinato de su hijo. Foto: Redes sociales

En ese mismo folio también hay una copia de una USB que dejó el homicida, en la cual almacenó videos explicándole a su expareja las razones que tenía para asesinar al niño.



"No sufrió. Ahora sí puedes disfrutar sola con Edilson y Wesly, sin tricitico y mucho menos yo. Felicidades": este fue el mensaje enviado por González Cubillos a la madre del menor luego de cometer el asesinato.



Versiones preliminares de los hechos, dicen que el ataque se produjo por un ataque de celos y que lo habría hecho en venganza a un supuesto engaño por parte de su expareja.

La macabra confesión

Gabriel González Cubillos está en el corregimiento La Esmeralda en el Tolima cuando fue capturado. Foto: Archivo particular

Declaraciones macabras fueron escuchadas en un tribunal de Ibagué cuando González Cubillos admitió ser el actor material de la muerte de su hijo de 5 años.



“Lo asfixié con la almohada de la habitación y tuve que usar todo el peso de mi cuerpo, porque el niño intentó defenderse”, dijo el condenado asesino en medio de una de las audiencias.



El perturbador testimonio fue prueba para que las autoridades establecieran que González Cubillos ya tenía planeado el asesinato del menor. Lo recogió en la vivienda de su madre en la localidad de Usme, en Bogotá y luego, lo llevó hasta el lugar de su muerte.



“Antes de llevarme el niño, me metí al baño de la casa de Consuelo y dejé la USB con el video, escondida para que no lo encontrara tan fácil. En ese video le decía que iba a matar al niño y luego me suicidaría”, comentó el hombre.

Gabriel Enrique González caminando con su hijo antes de asesinarlo. Foto: Archivo particular

Allegados a la familia también dijeron en su momento que el menor era víctima de constantes maltratos verbales y físicos por parte de su papá y que incluso, ya habían pensado en denunciarlo ante las autoridades.



Esta hipótesis fue confirmada por las autoridades, luego de que médicos forenses establecieran en la necropsia del menor, que este era víctima en un ciclo de violencia.



González Cubillos cumplía una condena de 45 años en la cárcel La Picaleña de Ibagué, y según información confirmada por el Inpec, el paro cardiorespiratorio se habría producido por una sobredosis de medicamentos que tomó el hombre en su celda.



Información que fue indexada al extraño perfil que se venía construyendo del primer hombre condenado en la historia de Colombia por matar a su hijo.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

