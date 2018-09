'No tengo bienes ocultos': Fiscal General

Mediante una carta dirigida al propio Gonzalo Guillén, el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, desmiente versiones del periodista en su portal La Nueva Prensa, según las cuales el jefe del organismo investigador "oculta bienes y fondos en España con una empresa fachada panameña de su propiedad".

El Fiscal afirma que no solo "es falso" que posea "sociedades extranjeras con acciones al portador", sino también que posea "fondos en España".



Según la publicación de Guillén, el Fiscal General de Colombia "oculta bienes y fondos en España al amparo de una empresa panameña de la que es dueño con su núcleo familiar. Se llama Amanda Advisors S.A., posee el cien por ciento de las acciones, todas al portador, por lo que su nombre no figura en ellas ni las ha declarado ante las autoridades tributarias colombianas".



Frente a estos señalamientos, el Fiscal General le responde a Guillén que "nadie que quiere ocultar una inversión escoge España; allí no se puede esconder la titularidad de un inmueble. Según la ley, en todos los casos se debe identificar el beneficiario real correspondiente".

Sobre el señalamiento de que "posee sociedades extranjeras con acciones al portador, Martínez afirma que "el autor del artículo debería saber que las mismas están prohibidas en Panamá al tenor de la Ley 47 del 2013". El Fiscal sostiene, además, que no conoce ni ha sido cliente de la firma de abogados panameña Rosas & Rosas.



"Con relación a nuestro patrimonio, forjado por el ejercicio profesional de muchos años, el suscrito y mi núcleo familiar cumplimos cabalmente con las disposiciones tributarias de Colombia", agrega el Fiscal General.

Finalmente Martínez le pide a Guillén que en cumplimiento de la Constitución y la ley difunda integralmente la carta de respuesta a sus señalamientos.



El Fiscal afirma que no lo detendrá "ninguna forma de conspiración" en su contra. Menciona, entre otras cosas, 'chuzadas' y seguimientos.



