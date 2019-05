Falta de pruebas de la DEA, argumento para no extraditar a Santrich

En un fallo de 148 páginas, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) explicaron por qué le concedieron la garantía de no extradición a Jesús Santrich, exjefe guerrillero requerido por Estados Unidos por supuesta conspiración para enviar 10 toneladas de cocaína a ese país luego del primero de diciembre de 2016, fecha en la que entró en vigencia el acuerdo de paz.

El principal argumento de la Sección de Revisión, instancia de la JEP que decidió aplicar la garantía de no extradición a Santrich, es que las pruebas no permitieron evaluar la conducta por la que es acusado el exguerrillero ni establecer la fecha precisa de su realización.

Como consecuencia de esta decisión, la JEP también ordenó al Fiscal General disponer la libertad inmediata de Santrich, quien está detenido desde el 9 de abril del año pasado. Ante su desacuerdo,el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció su renuncia irrevocable.



El magistrado Jesús Ángel Bobadilla, quien fue el ponente de la decisión sobre el exjefe de las Farc y que ganó con una votación 3 contra 2 (ver nota anexa), señaló que la Sección de Revisión no pudo evaluar la fecha de comisión del supuesto delito debido a que el Departamento de Justicia de Estados Unidos no remitió las evidencias solicitadas por esa misma instancia.



Bobadilla señaló, además, que en lo aportado por la Fiscalía, “interceptaciones telefónicas de otro caso”, no se reveló la conducta atribuida al exjefe guerrillero en la solicitud de extradición.



“Se destaca que los videos inaudibles que circularon por redes sociales, y que la Sección les pidió a la Fiscalía y a las autoridades de Estados Unidos, no fueron entregados y no obran en el expediente”, puntualizó Bobadilla.

Siete minutos de la negociación de Santrich Siete minutos de la negociación de Santrich Este es uno de los videos que hacen parte del expediente de la Fiscalía contra Santrich.

El magistrado agregó que “nunca se concluyó que la conducta no existió, sino que por falta de pruebas no pudo evaluarse”.



Más allá de la ausencia de evidencia para definir la fecha, en la decisión se pusieron de presente “serias irregularidades” respecto de la declaración jurada del agente de la DEA Brian Witek, pues se habrían violado normas de cooperación judicial por parte de las autoridades norteamericanas.



La JEP explica que respecto a esa declaración en contra de Santrich, “la Fiscalía no aportó la solicitud de asistencia judicial que debía tramitar la autoridad extranjera y al responderle a la JEP sobre ese requerimiento, justificó la ausencia de la asistencia judicial y del control judicial de las actuaciones de los testigos cooperantes, argumentando que estos intervinieron como particulares”.



Para los magistrados, los funcionarios que permitieron este hecho “eventualmente omitieron sus deberes de velar por el respeto de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la soberanía nacional”. Por esto pidió que el Consejo Superior de la Judicatura y la misma oficina de Control Interno de la Fiscalía los investigue disciplinariamente.



El magistrado Bobadilla hizo énfasis en que al no permitir la extradición de Santrich “no se está decidiendo de fondo sobre la responsabilidad penal” del exguerrillero y que “la aplicación de esta garantía no implica que la conducta se quede sin investigar”.



Señaló que serán la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, la Corte Suprema o la misma Fiscalía las que deberán definir si tienen competencia sobre estos hechos.



A pesar de la apelación que presentará la Procuraduría, para la JEP, por tratarse de la concesión de libertad, esta es de inmediato cumplimiento por la Fiscalía, que fue notificada desde el mediodía del miércoles y que debe informar al Inpec para hacer efectiva la libertad de Santrich.



Por otro lado, la Sala de Reconocimiento confirmó la orden de captura contra Hernán Darío Velásquez, exguerrillero conocido como el ‘Paisa’ y cuyo paradero se desconoce desde agosto pasado, por incumplir sus compromisos con esa justicia. Sin embargo, tanto esa orden de captura como la reactivación de las que tenía suspendidas aún no están en firme por la apelación que interpuso su defensa de oficio.

Por qué la Procuraduría apelará la decisión

La Procuraduría anunció que apelará la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) porque considera que los hechos por los que fue capturado Jesús Santrich ocurrieron con posterioridad a la firma del acuerdo de paz (1.° de diciembre de 2016) y son competencia de la Corte Suprema de Justicia.



El Ministerio Público asegura que sí hay elementos probatorios suficientes para verificar la fecha de ocurrencia de los hechos por los cuales el exguerrillero es solicitado en extradición por el Tribunal del Distrito Sur del Estado de Nueva York, y que la acusación de dicho tribunal contra Santrich “goza de presunción de legalidad”.



En la apelación ante la Sección de Apelaciones de la JEP, la Procuraduría también reiterará “la importancia de que se protejan y ponderen los derechos de las víctimas en los procedimientos que siguen”.

REDACCIÓN PAZ Y JUSTICIA

@PazyJusticiaET