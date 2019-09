Exportaciones de cannabis medicinal superarían las del cacao

Han pasado dos años desde que Colombia reguló el cannabis medicinal y, aunque todavía no ha empezado a exportar este producto a gran escala, ya se habla de que en los próximos 5 años (2025) la marihuana medicinal le podría traer ingresos al país por 791 millones de dólares, y la cifra para el 2030 sería de 2.744 millones de dólares.

Así lo establece el primer estudio sobre la caracterización de esta industria en el país, realizado por Fedesarrollo, que dijo que hoy este negocio genera 16 empleos formales por hectárea cultivada, casi la misma cantidad que el negocio de las flores.



Estas cifras de perspectivas económicas se conocieron esta semana junto con otra que tiene gran impacto en esta industria: la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes aumentó el cupo autorizado de cannabis medicinal de Colombia a 14 toneladas para 2019.

El estudio de Fedesarrollo, que presentó su director, Luis Fernando Mejía, en el primer foro de las industrias del cannabis de Colombia, incluso reveló que el potencial exportador, contando solo las 56 hectáreas que hoy hay cultivadas, superaría en un corto tiempo al del cacao.

De acuerdo con el estudio, las exportaciones de cacao del país en 2018 fueron de 108,4 millones de dólares, y las 56 hectáreas de cannabis que hay hoy exportarían 144,1 millones de dólares.



Según el estimativo, el cannabis sembrado a la fecha también superaría las exportaciones de productos químicos inorgánicos (US$ 108,4 millones) y abonos (US$ 124,6 millones). Y, dice Fedesarrollo, si el área sembrada fuera la totalidad de la que ha sido aprobada (101 hectáreas), el potencial exportador del cannabis sería de 258,2 millones de dólares, superando también las exportaciones que en 2018 tuvieron la ropa (US$ 167,5 millones), jabones (US$ 175,6 millones) y el vidrio (US$ 177,3 millones).

Los productores de marihuana medicinal locales están buscando estrategias que les permitan ingresar a mercados de Europa y Norteamérica. Foto: AFP

Con este panorama, las oportunidades de desarrollo que le traerá a Colombia la industria de la marihuana medicinal son varias, comentó Rodrigo Arcila, director de la Asociación Colombiana de Industrias de Cannabis (Asocolcanna).



Y añadió que el estudio podría ser la base para que se tomen decisiones a fin de promover esta industria en instancias del Gobierno como el Conpes.



Esto es muy importante si se tiene en cuenta que según expertos, Colombia tiene todo el potencial (por su ubicación, clima y regulaciones, entre otras) para convertirse en líder mundial en cultivo de cannabis medicinal y científico; y se calcula que este mercado global en 2025 alcanzará 66.300 millones de dólares (unos 200 billones de pesos, equivalentes a una quinta parte del PIB de Colombia, calculado en cerca de 1.000 billones de pesos para ese año).

A la fecha, dice Fedesarrollo, se han presentado más de 4.000 solicitudes de licencias para cannabis medicinal, de las cuales ya hay aprobadas 367.



Y el Ministerio de Justicia dice que el alto volumen de solicitudes denota “un fuerte interés por desarrollar cultivos de cannabis en el marco legal y el consecuente florecimiento de una nueva industria que genera oportunidades de mercado, promoviendo el empleo y las posibilidades de emprendimiento con equidad”.



El doctor Delon Human, exasesor de la OMS y la ONU, consideró que Colombia no solo debe enfocarse en la producción de cannabis medicinal como materia prima para exportar a otros países, sino apostarle a completar toda la cadena de valor aquí mismo.



“Es bueno ser el líder mundial en cultivo, pero mirando la parte industrial Colombia no se está moviendo lo suficientemente rápido para extraer el ‘oro’ que está adentro de la planta de cannabis”, expresó.

Foto: Santiago Saldarriaga Quintero / EL TIEMPO

Human, quien es el jefe global de Salud e Innovación de PharmaCielo, empresa de cannabis medicinal, dijo que Colombia tiene una ventana de oportunidad inmensa para ser el “campeón mundial” de cultivo de cannabis, pero también de fabricación de medicinas a base de la planta.



Un gran paso para lograr esto último, dijo Human, es comenzar a proveer productos para los pacientes de Colombia.



Precisamente este viernes, Julio César Aldana, director del Invima, confirmó que antes de terminar este mes se publicará la primera guía para que laboratorios puedan fabricar productos a base de cannabis a través de fórmulas magistrales, siempre y cuando vengan junto a una prescripción médica.



Más cupo para la producción

El ministro de Salud, Juan Pablo Uribe, anunció que la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (Jife), órgano de la ONU que vigila la aplicación de los tratados de control de drogas, aumentó el cupo autorizado para Colombia de cannabis medicinal de 1,2 toneladas a 14 para 2019.



Esto significa que la producción de cannabis medicinal, bien sea para consumo interno o para exportación, no se verá frenada por un cupo autorizado muy pequeño, como habían reclamado los empresarios.



