Una polémica ha generado el país durante la última semana el anuncio del presidente Gustavo Petro de renovar la flota de aviones Kfir que actualmente están en funciones en la Fuerza Aérea y cuya vida útil expira en diciembre de 2023.



Esta misma idea fue rechazada por Petro cuando fue senador y candidato presidencial, sin embargo, ahora es una necesidad en la que coinciden su Gobierno, el anterior de Iván Duque y los expertos en seguridad nacional.



Para esto, el Gobierno estudió ofertas de tres países: Francia, con los aviones Rafale; Estados Unidos, con los F-16; y Suecia, con los Gripen. Aunque el Gobierno del expresidente Duque se inclinaba por los F-16, la Casa de Nariño informó que ya se hizo la preselección de la propuesta presentada por el Gobierno francés al considerarse la mejor en relación precio, eficiencia y operatividad.

Avión de combate Rafale, fabricado por Dassault Aviation. Foto: Twitter: @Dassault_OnAir

Así las cosas, según el comunicado oficial del Gobierno, la idea sería adquirir 16 aviones Rafale. "Una hora de vuelo de un avión Rafale es aproximadamente 30 % más barata que la hora de vuelo de un Kfir (estimada en 89 millones de pesos)".



Si se cierra esta negociación, la cual podría llegar a los 15 billones de pesos, la deuda se empezaría a pagar dentro de cinco años; esto, con la idea de no sacrificar otros recursos que se necesitan hoy.



¿Qué opina el ex ministro de Defensa?

El ex ministro de Defensa, Diego Molano, opinó sobre este tema en La W y señaló que aunque el Gobierno de Duque se hizo una valoración de todas las propuestas, no se entregó al actual Gobierno una recomendación particular sobre los nuevos aviones de guerra.



“Sí se hizo una valoración costo-beneficio de los aviones, teniendo en cuenta distintos factores. Sin embargo, nunca se le dijo al Gobierno cuáles se tenían que adquirir”, aseguró Molano en entrevista con el medio citado.



Además, explicó que en el pasado Gobierno se hizo el proceso de valoración para asegurar los recursos para la compra de los aviones; no obstante, no se pudo terminar el proceso de negociación antes de que finalizara el mandato, por lo que la decisión quedó en manos del Gobierno Petro.

