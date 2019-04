Excongresistas habrían recibido 15 por ciento de millonario contrato

La Fiscalía señaló que un grupo de congresistas se benefició de la adjudicación irregular de contratos en Fonade y planeó aplicar esa misma estrategia de corrupción en otras entidades públicas.

En concreto el ente acusador señaló que del contrato adjudicado en abril de 2017 por 16.612 millones de pesos para la interventoría de los diseños y construcción de vivienda de interés prioritario, los implicados habían acordado que se quedarían con el 15 por ciento correspondientes a cerca de 2.500 millones de pesos.



Así lo señaló la Fiscalía durante la imputación de cargos contra María Cristina Palau Salazar, exdirectora de la Uspec; Héctor Julio Álvarez; Hugo Germán Bula Mercado, Juan Carlos Montoya Salazar y Marcela Sofia Arias Fuentes.

Los investigadores señalaron que varios de los capturados eran cuotas políticas de Fonade del exsenador Bernardo ‘Ñoño’ Elías.



Igualmente afirmaron que solo uno de los capturados; Héctor Julio Álvarez Rivero, exsecretario de infraestructura de Córdoba durante la administración del cuestionado exgobernador Alejandro Lyons se quedó con 150 millones de pesos en tres pagos.



Dos de los pagos realizados a mediados de 2017, dijo la Fiscalía, fueron a parar a una cuenta y a pagar un crédito de su esposa María Margarita Vega Otero excandidata a la Cámara de Representantes por el partido de 'la U' por el departamento de Córdoba. En las elecciones de 2018 logró sacar 1.005 votos.



La Fiscalía señaló que hay evidencias de que la “red criminal” desplegó sus tentáculos para obtener contratos ilegalmente de cárceles y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Coldeportes.



“Tenían permanencia en el tiempo no solo se interesaban en este contrato sino que estaban pendientes de las demás licitaciones y no tenían reparo en cometer delitos para lograr las contrataciones”, dijo la Fiscalía.



“Y que paso con los radicados que el senador me está preguntando, cómo va la situación, que te digan cómo está la cosa”, se escucha en una de las grabaciones en poder del ente acusador en la que hablan Richard Kamal Náder Ordosgoitia y Amauri segundo García de la Espriella.



En otra se refieren a que están con ‘M’ pendientes de un contrato y la Fiscalía señala que estarían hablando del exsenador Mula Besaile.



La Fiscalía señaló que esta misma organización “enquistada en Fonade” logró la adjudicación de otro contrato para la gerencia de proyectos de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) por 411 mil millones de pesos.



En este proceso el testigo Jorge Iván Henao, ex asesor de Fonade, le dijo a la Fiscalía que la capturada exdirectora del Uspec “se presentaba como representante de una bancada del partido liberal (…) se decía que ella era cuota burocrática de Luis Fernando Velasco”.



Incluso afirmó el testigo, los contratos de las cárceles de Cómbita (Boyacá) y Pereira ya estaban comprometidos y que se tenía que cumplir con su adjudicación."Ella quería direccionar la mayor parte de la contratación", dijo el exfuncionario.



También entregó testimonio Richard Kamal Náder Ordosgoitia, otro de los capturados quien dijo que por instrucciones de la exdirectora del Uspec se reunió con una persona de su confianza para cuadrar cómo sería la distribución de los contratos entre las empresas que les interesaban.



Incluso en una grabación en poder de la Fiscalía se escucha a la propia exfuncionaria hablando con Nader Ordosgoitia sobre reuniones para acordar las licitaciones.



"Ellos están trabajando.Van a reorganizar todo eso para ver lo que mas se pueda para complacerlos a ustedes, pero también tienen que tener la seguridad de eso", le dice Nader a la exfuncionaria.



