Esmad seguirá usando 'balas de goma' para controlar disturbios

En rueda de prensa conjunta, durante la cual se presentó un balance de las acciones de las autoridades durante los disturbios ocurridos en las manifestaciones de los últimos días, Diego Molano, ministro de Defensa, y el director de la Policía Nacional, general Jorge Luis vargas, aclararon que seguirán utilizándose las lanzaderas de emisión esférica, a cuyas municiones se las conoce coloquialmente como balas de goma.



De esta manera ambas instituciones respondieron a la solicitud hecha por la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de que el Esmad no recurriera a la utilización de estas armas no letales durante las manifestaciones.



“Creemos –señaló la mandataria local- que pueden ser en este momento el principal causante de que haya jóvenes lesionados en sus ojos".



Y agregó: “No están costando la vida, pero les está costando los ojos a jóvenes. Eso es inadmisible en cualquier democracia", aclaró la alcaldesa.



Durante la rueda de prensa, el general Vargas ofreció una explicación sobre el uso de estas armas e insistió en que se trata de elementos no letales, cuya utilización está limitada al control de disturbios, no de manifestaciones pacíficas.



"Lo que hemos visto estos días -señaló- son disturbios en los que se cometen actos vandálicos".



Indicó que el personal autorizado para el porte de estas armas está debidamente capacitado en su manejo.



"Vamos a seguir utilizándolas con todas las normas y protocolos, y el acompañamiento de los entes de control", dijo el director de la Policía.

