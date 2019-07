Equipo de Santrich afirma que renunció apenas se ordenó su captura

El equipo que acompañó a Jesús Santrich, hoy exjefe guerrillero fugitivo de la justicia, en los pocos días que ejerció como congresista, dicen que presentaron su renuncia una vez la Corte Suprema de Justicia ordenó el martes pasado su captura por no atender la indagatoria a la que estaba citado.

Así lo sostiene Benedicto González, quien reemplazo en su curul a Santrich mientras estuvo preso y quien luego de que el exjefe guerrillero tomó posesión se encargó de coordinar el grupo de trabajo.



Los miembros de este, su Unidad de Trabajo legislativo dentro de la Cámara de Representantes, dicen además que ellos que Santrich no alcanzó a autorizar el pago de sus salarios.



"Recibimos sueldo únicamente si el representante a la cámara certifica dentro de los primeros cinco días de cada mes el trabajo realizado por el equipo. Santrich no alcanzó a remitir dicha constancia por lo tanto la dirección administrativa de esa corporación no hizo efectivo el pago de los salarios", sostiene González, miembro del partido Farc y quien empuñó armas, al igual que Santrich, en el bloque Caribe de esa extinta guerrilla.



Como lo reveló EL TIEMPO, la nómina de ese equipo de trabajo de Santrich, tiene un valor de 42 millones. En ella no solo está González, quien devenga al mes 5,7 millones de pesos, sino Jesús Emilio Carvajalino, conocido en la guerra como ‘Andrés París’, quien devenga mensualmente 3,3 millones.



González dice que el mismo grupo de asesores cuyo pago de salarios no autorizó fue el mismo que lo acompañó en los sesis meses que estuvo él en esa curul del partido Farc por el Atlántico, a la que tenía derecho esa colectividad según el acuerdo de paz.



"Doy fe de su profesionalismo, incomparable iniciativa y estatura moral. Con ellos acompañamos el estudio, debate y aprobación de varios proyectos que hoy son ley de la república, como: La ley que prohíbe el uso, explotación del asbesto; con ellos preparamos los debates al inconstitucional Plan Nacional de Desarrollo oponiéndonos al Fracking, a la minería irresponsable, a la afectación de derechos pensionales y laborales de los trabajadores, al negociado perverso alrededor de Electricaribe; así como exigimos la inclusión del capítulo específico para la implementación del acuerdo de Paz", dijo.



REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET