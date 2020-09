Acto de reconocimiento sobre la salud en el conflicto armado

La Comisión de la Verdad lleva a cabo, este jueves 25 de septiembre, desde las 10:00 a. m., un acto de reconocimiento del impacto del conflicto armado en la salud. Se trata del quinto acto realizado en este sentido.

Con las palabras: "No vivimos igual en medio de la guerra, no vivimos felices", el Comisionado Saúl Franco dio comienzo al acto de reconocimiento. En una breve introducción, Franco recordó efectos del conflicto armado: "Contamina nuestros rios y el agua que tomamos en pueblos y veredas, destruye nuestras selvas y montañas, daña la salud de nuestro cuerpo y nuestra mente, desplaza, viola y asesina a nuestros médicos y a nuestras médicas", dijo en este panoráma introductorio.



Acto seguido indicó que a lo largo de la jornada se escucharían testimonios de víctimas y trabajadores de la salud, incluidas las parteras tradicionales.

Acto seguido, tras un video, en el que se planteó el panorama general de violencia y sus efectos en el país. El Comisionado Francisco de Roux, manifestó:



"Lo sagrado no son las instituciones, no son los bancos ni el Estado ni el ejército, ni la guerrilla. Lo sagrado es la vida como debe ser". De Roux subrayó que "Un soldado está para proteger la vida de un muchacho, un policía está para proteger la vida de una niña de Colombia, eso nos lo enseñan los trabajadores de la salud (...) que han arriesgado todo para proteger la vida entre nosotros. Ojalá lo coprendiéramos así".



Y señaló que lo que engrandece las instituciones es proteger la vida, mientras que lo que les da sinsentido es atacarla.

El acto continuó con la presentación del músico César López, que interpretó una canción en la que recordó hechos dolorosos vividos en el país como el secuestro de los diputados en Cali y la bomba en la Escuela General Santander. "Hay que encontrarla verdad, hay que buscar la salida, hasta que amemos la vida", cantó el vocalista conocido por su sensibilidad y apoyo a causas sociales.

Un pueblo sin atención médica

La primera víctima en tomar la palabra fue Astrid Gualtero, enfermera y lideresa del Meta, que relató hechos ocurridos el 26 de junio del 2002, en Puerto Lleras (Meta), cuando el frente 43 de las Farc, decidió desplazar a todos los trabajadores del hospital.



"Eran 46 trabajadores a los que les dieron la orden de renunciar -indicó Gualtero-.Le cerraron la posibilidad de acceso a la salud a una población. Además vulneraron el derecho al trabajo. Tuvieron que salir con lo que tenían puesto hacia Villavicencio. Inmediatamente hicimos un cerco de protección de nuestros compañeros. Ellos fueron desplazados por más de 72 horas. Cuando se logró, por parte la Cruz Roja Internacional, de la misma comisión de paz que existe en el departamento y del mismo secretario de salud que no aceptó las renuncias de estos trabajadores":



Según Gualteros estas personas fueron los únicos trabajadores de la salud en ser reconocidos como víctimas de "este conflicto armado que no nos ha llevado a nada". La enfermera y líder enfatizó en que a los médicos y otros trabajadores del sector no les interesa saber quién quien llega: "No nos interesa saber quién es, lo único que nos interesa es salvar la vida de estas personas".



Relató que el profeso de regreso de los trabajadores a la población y el seno de sus familias no fue fácil. Y la tensión que viven sigue hasta estos momentos: "Hoy, nuestra sede en Villavicencio no cuenta con un teléfono fijo, porque ahí mismo recíbiamos amenazas, que no querían ver un guerrillero en nuestra sede (...). La vida hay que defenderla, sino aprendemos a defender la vida, no somos nada".

La salud en la Costa

En un video con diferentes relatos, se mostró un panorama de los hecho en diferentes ciudades de la Costa. Se habló desde la apropiación de recursos de la salud, por parte de los actores del conflicto, en poblaciones como Soledad Atlántico.Dichas apropiaciones implicaron amenazas, desplazamientos y asesinatos y masacres pero, según decían los testimonios, quitarles a los niños el derecho a la salud es también un crimen de lesa humanidad.



Varias voces coincidían en este video al hablar de las formas de amenaza a los trabajadores y sus familias. Incluso, se evidenció el abuso sexual que han sufrido las trabajadoras de la salud. Una de ellas, que prefirió permanecer anónima, relató como fue violada por tres hombres, que la habían contactado antes para que ejerciera su conocimiento en salud. La mujer afirmó que a consecuencia de este hecho fue abandonada por su esposo, despedida de la EPS donde trabajaba y obligada a salir de Sincelejo y que aún ahora, 20 años después, sigue sufriendo las consecuencias.

Un sistema de salud indígena

Por su parte, Leidys Ortega Guzmán, indígena del pueblo Zenú, intervino para contar la problemática que viven. Según Ortega, a su pueblo le han violado el "derecho a la consulta libre e informada". "Nos llevaron a la gente para todos lados -dijo- y nos pusieron en riesgo de extinguirnos, una extinción física y cultural, porque al estar las familias separadas, la cultura no se va a fortalecer de la misma manera que cuando estamos juntos". Por lo mismo, Ortega manifestó que el Pueblo Zenú está analizando, en conjunto con otras poblaciones indígenas, la construcción de un sistema de salud propio, intercultural".

REDACCION DE EL TIEMPO