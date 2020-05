En tiempos de crisis, la verdad es un deber / Opinión

La actual coyuntura de pandemia ha obligado a la humanidad no solo a confinarse en

sus hogares, sino a reflexionar acerca del modo de relacionarnos con la naturaleza,

llamándonos a superar los vestigios de la edad media cuando asumimos un rol de

posesión y dominio absoluto sobre el planeta y toda forma de vida, siendo ese espíritu piedra angular del capitalismo, el cual ha devastado el medio ambiente, dejando a su paso miseria y muerte.

En Colombia, mientras la crisis sanitaria deja al descubierto los desastres causados

por la Ley 100 de 1993 en tanto la salud fue convertida en un privilegio para aquellos

que pudieran pagarla, así mismo van siendo develados todos los horrores de la

exacerbada explotación en beneficio de unos pocos.



Ha sido la corrupción uno de los peores lastres que hemos soportado los colombianos

desde que somos república, sumado a la violencia como práctica política, donde se han puesto en marcha planes de exterminio contra dirigentes y organizaciones que se han atrevido a cuestionar los privilegios de aquella minoría que históricamente ha

detentado el poder.



Negar el derecho a participar en política fue uno de los detonantes para la guerra en

Colombia, dando origen a luctuosos ciclos de violencia, basados en prácticas que parecen repetirse en la actualidad, pues mientras el partido político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC, empeña todos sus esfuerzos en darle cumplimiento a los acuerdos de La Habana, sus militantes somos víctimas del

terrorismo de Estado, siendo asesinados hasta la fecha alrededor de 200 excombatientes firmantes de la Paz.

es ahora cuando más comprometidos estamos, asumiendo nuestro rol en la vida civil, armados de argumentos y aportando verdad como

La guerra contra el movimiento social y popular no ha cesado, y paradójicamente la

cuarentena ha permitido que se incrementen los atentados contra líderes sociales, situación que se presenta con mayor rigor en territorios con fuerte presencia del Ejército y la Policía nacional.



Entre tanto, la falta de voluntad política del gobierno Duque, genera todo tipo de tropiezos para la implementación de los acuerdos de Paz, siendo la omisión, la burocracia y las maniobras administrativas apenas algunos de los grandes obstáculos que hemos sorteado, sumado a la agenda del partido de gobierno, empeñado en hacer trizas el anhelo de Paz de todos los colombianos.



A pesar de las dificultades, es ahora cuando más comprometidos estamos, asumiendo nuestro rol en la vida civil, armados de argumentos y aportando verdad como elemento reparador, garantía de no repetición.



Porque conocer a fondo las causas políticas y económicas, y la identidad de aquellos

terceros responsables hasta ahora cobijados por el anonimato, es un derecho de las

víctimas.



En ese sentido, son a todas luces plausibles los esfuerzos realizados en medio de la

crisis del covid-19 por parte del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, donde las instituciones que le conforman, continúan trabajando, dando desarrollo a sus procedimientos de cara al país.



Es por ello importante destacar y saludar la llegada del antropólogo Alejandro

Castillejo como nuevo integrante de la Comisión de la Verdad, quien asume en

reemplazo del sociólogo y periodista Alfredo Molano, lamentablemente fallecido en

octubre de 2019.



Convencidos de que el futuro de Colombia no está signado por la violencia,

expresamos total apoyo al doctor Castillejo, a quien su trayectoria como académico,

consultor e investigador, le permitirá asumir con autoridad tan importante reto de

contribuir al esclarecimiento del conflicto armado.



MAURICIO JARAMILLO

Jefe del componente de Farc para el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición

Twitter: @MauricioFARC