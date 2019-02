En su visita el presidente alemán no habló de los protocolos con Eln

Aunque a inicios de febrero, el ministro alemán de asuntos europeos, Michael Roth, había criticado al Gobierno colombiano por desconocer los protocolos con el Eln tras la ruptura del proceso de paz, en su visita oficial, el presidente de Alemania Frank-Walter Steinmeier no se refirió a este polémico asunto.



Michael Roth había dicho que “el Gobierno colombiano amenaza con una dudosa negativa” a la aplicación de los protocolos con el Eln, lo que a su juicio les quita credibilidad a estos procesos. Esos protocolos, aún sin ser aplicados, fijan las reglas para el regreso de la delegación negociadora de la guerrilla desde la sede de los diálogos, La Habana, a Colombia.

Sin embargo, de acuerdo con el comisionado de Paz, Miguel Ceballos, este martes el presidente alemán Steinmeier, en una reunión con parte del gabinete colombiano, al ser preguntado por la declaración que había hecho hace unos días el ministro Roth, "no respaldó esa declaración del ministro".



Ceballos cuenta que el jefe de Estado de Alemania habló sobre la gravedad del atentado contra los cadetes de la Escuela General Santander el 17 de enero pasado y que esa es una situación que no se debe minimizar.



Según el comisionado, Steinmeier entendió que el Gobierno colombiano no haya dejado al margen hechos como estos en los que murieron 22 jóvenes que se formaban para ser policías, lo que llevó al presidente Duque a dar por cerrada la posibilidad de diálogo con el Eln y pidió la reactivación de las órdenes de captura contra los exnegociadores guerrilleros en Cuba.



A lo que sí se refirió el presidente alemán fue sobre la necesidad del mensaje a la sociedad de llevar a los culpables a la justicia.



En esa reunión de alto nivel entre la delegación alemana y el gobierno colombiano, agrega Ceballos, el Presidente Steinmeier "respaldó la posición del gobierno colombiano de llevar a los autores del crimen a la justicia y no mencionó ni argumentó nada en apoyo a la aplicación de protocolo alguno".





REDACCIÓN PAZ

@PazyJusticiaET