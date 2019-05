El duro discurso con el que Martínez justificó su salida

Dentro de los argumentos que dio el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, para renunciar de manera “irrevocable” a su cargo, tras el fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que negó la extradición de Jesús Santrich y ordenó su liberación “inmediata”, hubo uno en el que hizo énfasis: la pérdida de facultades de la Fiscalía para investigar crímenes ocurridos durante el conflicto.

Tanto en su anuncio público junto a la vicefiscal María Paulina Riveros –quien también renunció– y el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Fabio Espitia –quien quedó como Fiscal General Encargado–, como en la carta que le envió a la Corte Suprema formalizando su renuncia, Martínez dijo textualmente: “Las facultades de investigación de la Fiscalía respecto de los crímenes ocurridos durante el conflicto quedaron enascuradas, y se abrió una puerta falsa para restringir la extradición”.

El Fiscal había insistido en que las facultades de investigación del organismo sobre personas sometidas a la JEP debían mantenerse hasta que estas fueran condenadas en la justicia transicional.



Una de las explicaciones de Martínez en este punto era que la base principal de los procesos abiertos por la JEP eran, precisamente, los informes que le entregó la Fiscalía con los resultados de sus investigaciones sobre los crímenes más graves del conflicto armado.



De hecho, la JEP ha admitido que esos informes son uno de sus insumos más importantes en procesos como el que tiene contra 31 exjefes de las Farc por secuestro, o el que tiene contra militares por ‘falsos positivos’.



En esa insistencia del Fiscal General para que se mantuvieran las facultades de la Fiscalía en las investigaciones sobre personas sometidas a la JEP, se explicaría la consideración de Martínez según la cual el fallo de la JEP sobre Santrich podría llevar a que, en el futuro, “los delitos permanentes de narcotráfico no podrán ser investigados por la justicia ordinaria” y serán juzgados “por la JEP, con un sistema de beneficios”.



En ese mismo sentido, para el Fiscal General, la decisión de la JEP “desafía la evidencia aportada por Estados Unidos” y por la Fiscalía, “hace trizas la cooperación judicial internacional; desdice de las obligaciones contraídas por Colombia en los tratados internacionales”, “confronta abiertamente la Constitución Política y, lo más grave, destruye la muralla que construyó el Acuerdo de Paz entre la reinserción y el narcotráfico”.



Martínez ha reiterado que el expediente entregado a la JEP sobre Santrich prueba que su supuesta conspiración para enviar cocaína a Estados Unidos ocurrió después del primero de diciembre del 2016, fecha en la cual fue ratificado el Acuerdo de Paz con las Farc y a partir de la cual todo integrante de la exguerrilla que cometiera un delito debía ir a la justicia ordinaria.



Según el Fiscal General, el fallo de la JEP que le ordena a la Fiscalía la liberación de Santrich es “un desafío al orden jurídico” que “no puede ser refrendado” por él.

“Mi conciencia y mi devoción por el Estado de derecho me lo impiden. Por ello, he presentado renuncia irrevocable al cargo de Fiscal General de la Nación”, agregó antes de invitar al país a movilizarse por lo que él llama “el restablecimiento de la legalidad y la defensa de la paz, en un marco de justicia especial que exhale confianza”.



Pero según la JEP, con lo que tenía sobre Santrich, “no se pudo evaluar la fecha precisa” en la que el exguerrillero habría cometido el delito que se le imputa. Sustentó esto en que EE. UU. no envió pruebas y en que “en las conversaciones telefónicas enviadas por la Fiscalía no se reveló la conducta imputada”.



Ayer mismo, Martínez reunió a las personas que han trabajado con él en la Fiscalía para despedirse y les dijo que tanto él como su vicefical se iban con la “más profunda convicción” de que le “quieren arrebatar los poderes a la justicia ordinaria” y que eso merece “una reflexión” del país.

Lo que sigue para elegir nuevo fiscal

Si bien el fiscal Néstor Humberto Martínez anunció que su renuncia era desde ayer, esta debe hacerse ante la Corte Suprema, que solo se reunirá en sala plena para estudiar si la acepta o no el martes.



Mientras la Corte tramita la renuncia, el nuevo fiscal encargado, Fabio Espitia, le podría conceder un permiso o licencia.



De ser aceptada la renuncia de Martínez, la Corte deberá solicitar al presidente Iván Duque que le presente una terna de candidatos para elegir a un nuevo Fiscal lo más pronto posible.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO

EDITORA DE JUSTICIA Y PAZ

@MariGomezGirald