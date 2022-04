El famoso comediante colombiano 'Don Jediondo' se ha visto envuelto en una polémica desde el pasado fin de semana, cuando tres comerciantes de Corabastos realizaron un plantón en uno de sus restaurantes ubicado en un centro comercial de Bogotá.



Con pancartas, los comerciantes le exigían a la cadena de restaurantes 'Don Jediondo' que se pusieran al día con sus deudas. Uno de los carteles, por ejemplo, decía: "Don Jediondo, los comerciantes de Corabastos necesitamos que nos pague".

El humorista había explicado en las últimas horas en una entrevista concedida a Caracol Radio que que su empresa no ha pagado a los proveedores porque están a la espera de que la Superintendencia les diga en qué momento deben empezar a pagar.



"Nosotros estamos esperando que la Superintendencia nos diga en qué momento podemos empezar a pagar. Los activos están, el dinero está, pero nosotros no podemos infringir la ley. Tenemos que esperar que el Gobierno nos diga en qué momento podemos pagar o nos autorice pagar", dijo el humorista.



Sin embargo, un nuevo capítulo se historia se conoció luego de que 'Don Jediondo' denunciara este martes a través de la misma cadena radial que ha recibido amenazas de muerte por parte de un proveedor, a quien considera el autor de la protesta que se llevó a cabo en uno de sus restaurantes.



"Las personas que fueron al Centro Comercial Colina no son comerciantes de Corabastos, sino que son unas personas enviadas por uno de los proveedores a los que les tenemos una deuda que, repito, no las podemos pagar hasta que no tengamos autorización de la Superintendencia", aseguró.



Pedro González, quien le da vida a 'Don Jediondo', informó que desde el pasado 25 de marzo instauró una demanda ante la Fiscalía para que el ente investigue a dicho proveedor. Según el humorista, las amenazas han sido contra él y su esposa, por lo que tuvo que salir del país



"Este proveedor desde hace aproximadamente dos años nos está intimidando y amenazando. En agosto de 2020 me hizo una llamada que si no le daba 300 millones me iba a hacer un escándalo. [...] Después de eso empezaron otras llamadas, otras amenazas, dijo que él había tenido que vender unas facturas de las que nosotros le debemos a gente mala, entonces que esa gente mala nos iba a cobrar a nosotros" narró González.



Además, relató que hace unos días su esposa tuvo que salir del país luego de que un hombre que se negó a identificarse la buscara reiteradamente en su oficina.



"La semana pasada, mientras yo estaba un viaje de trabajo a Australia, un señor desconocido se metió tres veces a las oficinas de nosotros, en el barrio Gaitán de Bogotá, buscando a mi esposa. Él no se quiso identificar, quien lo atendió fue el contador y le dijo 'no, yo la necesita es a ella', y dijo que venía de parte del proveedor al que nosotros le debemos plata . Afortunadamente ella (su esposa) no estaba en esas tres oportunidades. Ella, asustada, se compró un tiquete y se fue para Miami porque teme por su vida", indicó.



