Yo pensé que era una llamada millonaria: esposa de Francisco Noguera

Hoy se reanudó la audiencia en contra de los hermanos Catalina y Francisco Uribe Noguera por el supuesto ocultamiento de información en los hechos que rodearon el asesinado de la menor Yuliana Samboní por el que su hermano Rafael cumple una condena de 58 años de prisión.

Laura Arboleda, esposa de Francisco y dueña de la camioneta que manejaba Rafael el día de los hechos y en el que secuestró a la víctima, fue la segunda testigo presentada por la defensa de los hermanos.

De acuerdo con el relato sobre la una de la tarde estaban saliendo de un bazar en el Gimnasio Moderno al que habían asistido con su hija. "Allá nos encontramos con catalina", dijo.



Y añadió "Me doy cuenta que tengo tres llamadas perdidas de un número que no conozco" y que luego de atender el teléfono le habla una persona que se identifica como agente del Gaula quien le dice que su carro estaba involucrado en la desaparición de una menor.



"Yo inmediatamente dije esto es una llamada millonaria", relató Arboleda.

Este fue el primer contacto de las autoridades con alguien cercano a Rafael.

La mujer dijo que le paso el teléfono a su esposo y que este le pregunta por las placas de la camioneta gris que manejaba Rafael. "Cuando Francisco cuelga me dice que porque no mejor me voy para la casa con las niñas", contó y afirmó que le entregó el celular a su esposo porque a ese número era al que estaban llamando los uniformados.

Arboleda dice que vivía cerca al edificio Equus 64 y que le preguntó al vigilante por Rafael y por la camioneta y que este le dice que había salido desde por la mañana en el vehículo.



Luego, relata la mujer, se encontró con Catalina y fueron a buscar a Rafael a Equus 66 a ver si el carro estaba parqueado. "Ese era un apartamento en el que antes vivía Rafael", dijo.



Hasta allí llego a preguntar por su cuñado y dice que el vigilante le dijo que no estaba. "Yo le dije Cati ya fui y el portero timbró varias veces, pero dijo que no estaba".

Luego, cuenta Laura Arboleda, su esposo le ratifica que "el carro no aparece y parece que está metido en un tema de una niña chiquita que no aparece".



Afirmó que fuera de su casa estaba ella con sus suegros y tres agentes del Gaula de la policía. Entre ellas la teniente Carolina Correa, testigo de la Fiscalía y quien participó en la investigación desde el momento desde el secuestro de la menor.



"Empezábamos a ver y dijimos este tipo no aparece. Mi suegro estaba pálido sin poderse mover", contó y recordó que tuvo varias conversaciones con la teniente Correa. "Me dice qué ha pasado. Y me dijo que qué había pasado con Francisco y le dije no sé no está con ustedes".



"Le dije si quiere le doy el número para que lo llame", indicó la testigo tras señalar que para ese momento Francisco ya le había devuelto el celular.



"Hubo varias llamadas (entre Laura y Francisco) en las que a veces podíamos hablar y a veces no (…) En una de esas conversaciones él (Francisco) me llama y me dice consígueme el dato de Juan David Riveros tu amigo, es abogado” indicó.



En otra de las conversaciones que tuvo con su esposo, él le dijo que ya se encontró con su hermano Rafael y que le dijo que "la niña se bajó del carro”, y que ella le entregó esa información a la teniente Correa.



Luego, dijo que se volvió a reunir con la teniente Correa y que ella la tomó de las manos y le dijo que el caso era muy grave y que involucraba a una menor de edad. Luego de esto se entera que llevan a Rafael a un centro asistencial.



Igualmente declaró Martha Yolanda Rojas, esposa del vigilante Fernando Merchán, que se encontraba de turno en uno de los edificios en los que era buscado Rafael por sus hermanos y por la Policía.



Ella relató que su esposo le contó que Rafael salió temprano en la mañana y que lo único extraño fue que no parqueó la camioneta donde siempre.



"Él (Rafael) le dijo a Fernando que no quería ser molestado en su apartamento", dijo la mujer



Merchan apareció muerto en su casa en el sur de Bogotá en diciembre de 2016 y Medicina Legal dictaminó que el hombre se suicidó.





