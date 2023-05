Con cerca de 10,5 millones de seguidores en Instagram, el influenciador Yeferson Cossio pasó a estar hace varios meses en la mira de autoridades del país por cuenta de unas averiguaciones que se adelantan de manera preliminar y que podrían ser parte de un capítulo judicial con varios involucrados.



Cossio vive en el departamento de Antioquia, y es famoso entre otras cosas por la publicidad que les hace a productos, y los retos y dinámicas que hace con sus amigos y hermana Cintia Cossio para los millones de seguidores de la red social, en la cual muestra los lujosos carros, casas y viajes que realiza y que ha conseguido con su trabajo. Esos movimientos y transacciones que efectúa precisamente son parte de la actuación judicial que se sigue en su contra con mucha reserva.



Y es que resulta que EL TIEMPO conoció que un informe de policía judicial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) fue la raíz para que se desprenda una averiguación en contra del influenciador colombiano, con la que intentan rastrear sus finanzas, ingresos, gastos y las exclusivas propiedades en varios sectores del país, pues hay sospechas que quieren resolver sobre el origen de su fortuna.



El joven Yeferson Cossio. Foto: Instagram @yefersoncossio

Hasta el momento, sobre los detalles del caso solamente se sabe que va en una indagación previa en la Fiscalía, y que se busca establecer si hay alguna conducta que derive en un eventual delito por parte de Cossio, a quien no han llamado a declarar ni presentar papeles, ya que la pesquisa va en sus primeras etapas.



Dicha indagación al famoso influenciador que ha tenido grandes propiedades en Guatapé, Antioquia; y en Chía, Cundinamarca, así como vehículos de reconocidas marcas a nivel mundial, no corrió por cuenta de una denuncia, sino del informe elaborado por la policía judicial, información que fue trasladada ya a un investigador especializado del ente acusador que tiene a cargo el proceso.



Como el informe judicial hace parte una fase inicial, quienes están detrás de las averiguaciones tomarán acciones en los próximos meses, cuando tengan elementos más sólidos a nivel financiero.

El caso de Epa Colombia

Esta indagación contra Yeferson Cossio no es la única activa en registros oficiales contra gente que se distingue en redes sociales, pues también se le sigue la pista a Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia.



Sus enredos con la justicia sí son más conocidos, de hecho fue condenada por perturbación del transporte público y daño en bien ajeno en un juzgado especializado de Bogotá, por los daños que le causó al sistema de Transmilenio, pena que fue ratificada por el Tribunal Superior de Bogotá, pero que no se ha ejecutado.



Daneidy Barrera, conocida como Epa Colombia. Foto: IG @epa_colombia

La razón es que su defensa interpuso el recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia, el cual está en manos del magistrado Fernando León Bolaños, ponente del expediente. Este, sin embargo, no es el único caso pendiente en la justicia. Así como a Cossio, a Epa Colombia le están indagando sus finanzas, movimientos y estados bancarios, puesto que también hay sospechas sobre sus ingresos.



Dos años atrás, la entonces contadora de la influenciadora salpicó a la empresaria del mundo de las keratinas por presuntas actuaciones irregulares, y ahora hay agentes buscando aterrizar si se configura algún delito.



El año pasado, en un en vivo con Aida Merlano, Epa Colombia se refirió con fuertes comentarios al ente acusador: “La gente me trata mal cuando estoy en la calle, hasta en el carro… Lo peor que me han tratado es con groserías: ‘Esta vieja ‘hij...’, ‘mala no sé qué’'… Igual, grabo todos esos videitos, para cuando la Fiscalía me diga algo, yo responder: ‘Es por la culpa de ustedes, porque ustedes me quieren meter a la cárcel’.



Una vez terminen de recoger los elementos materiales probatorios suficientes -en caso de que haya-, será la Fiscalía General de la Nación desde alguna dependencia la que determine si se llama a responder a los dos influenciadores indagados.



Carlos López

En Twitter: @CarlosL49

carben@eltiempo.com

