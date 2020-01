¿Y quién controla la casa por cárcel? / Opinión

Con razones más que justificadas, y atendiendo el mandato de la consulta anticorrupción del 2018, el Congreso finalmente prohibió que los que se roban la plata de los colombianos y aprovechan en su propio beneficio la función pública terminen pagando condenas en su casa o en los cómodos alojamientos de los oficiales en unidades militares y policiales.



Ese necesario paso, que estuvo embolatado por años, sirve en dos vías: una, que la posibilidad de pasar años en una cárcel como las nuestras hará que los avivatos lo piensen más de dos veces; y, por otro lado, ayuda a que los colombianos empiecen a recuperar su confianza en la justicia, tan maltrecha en los últimos años.

La reforma aprobada el año pasado, sin embargo, no tapa uno de los grandes boquetes de nuestro sistema de justicia: el precario, por no decir inexistente, control sobre la manera como algunos jueces conceden los beneficios de casa por cárcel y brazalete electrónico a peligrosos delincuentes, que se empata con el no menos famélico control que ejerce el Inpec sobre los que tienen esas gabelas.



Y es una realidad que no solo genera indignación por la corrupción o la simple ineficiencia que suele estar detrás, sino que cobra vidas.



Al fiscal Alcibiades Libreros lo mató en Cali una banda liderada por un criminal que, a pesar de ajustar dos condenas por hurto agravado y porte de armas, estaba en casa por cárcel. Ese hombre, dice la Fiscalía, manejaba el carro que siguió al fiscal Libreros y del que descendió el delincuente que lo mató, al parecer, por robarle una cadena.

¿Cómo un juez manda para la casa a un personaje con semejante historial criminal? ¿Y cómo lograba entrar y salir de su supuesta casa por cárcel sin que las alarmas del Inpec hubieran sonado?



Historias similares hay por centenares. Según las estadísticas del mismo Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, de 31.109 procesados que tienen detención domiciliaria, 4.636 son reincidentes. Y de 5.673 que tienen vigilancia electrónica, 691 han vuelto a delinquir. Que nuestras cárceles no son garantía de que los que están al otro lado de las rejas hayan dejado de ser un riesgo para la sociedad, nadie lo duda. Pero es todavía más peligroso tenerlos literalmente de vuelta en las calles por el atajo de la casa por cárcel.



La Judicatura y la Corte Suprema tienen muchas clavijas que ajustar en esta materia. Y también la Fiscalía: no solo con los nuevos procesos contra los reincidentes, sino contra los servidores y funcionarios judiciales que favorecen con sus decisiones los intereses de los delincuentes. A propósito: dos años después, ¿qué ha pasado con el caso de los jueces del Meta acusados de vender beneficios carcelarios a cabezas de bandas criminales? ¿Y qué hizo la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura con los procesos contra los magistrados del Meta que, según la Fiscalía, protegieron disciplinariamente a esos jueces?

JHON TORRES

Editor de EL TIEMPO

En Twitter: @JhonTorresEt