En el camino a la 'paz total' que planea el Gobierno Nacional, nuevamente se dio un tropiezo jurídico relacionado con los 17 voceros de paz nombrados por el presidente de la República, Gustavo Petro.



Este martes, el Juzgado 18 de control de garantías de Bogotá negó la solicitud de liberar a Daniela Pérez Gantiva, una joven judicializada por sus presuntos actos vandálicos durante el paro nacional de 2021.



Esta vez, si bien la defensa de la joven hizo el trámite ante un juzgado correcto -de control de garantías y no de conocimiento-, el despacho determinó que no se ajustaron los criterios jurídicos para concederle la libertad a Pérez Gantiva.



Este reciente tropiezo del Ejecutivo se suma al que tuvo el viernes pasado, cuando el juzgado 32 de control de garantías de Bogotá negó con argumentos de fondo la libertad de otros tres voceros de paz: Luidiar Felipe Camacho, Steven Guevara y Daniel Fernando Ruiz.



En este caso, la tesis del juzgado fue la misma que utilizó el despacho que resolvió la situación de los tres jóvenes: que la defensa solicitó levantar la orden de captura, la cual ya se realizó y por eso están privados de la libertad. En ese sentido, se tenía que haber solicitado el levantamiento de la medida de aseguramiento



En la audiencia de los tres jóvenes, el despacho también indicó que al expediente no se adjuntaron documentos que establecieran la pertenencia de ellos a organizaciones civiles, como lo dice la norma.



Con esto, son varias las reiteraciones y ajustes que tendrá que hacer la Comisión encargada de enviar los pedidos a diferentes despachos, para conseguir los boletos de libertad que ya obtuvieron Briam Andrés Cabrales Jaramillo y David Esteban López Barrera, Santiago Márquez Charris y Adriana Esperanza Bermeo.



